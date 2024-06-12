新北市長選舉藍白合？ 黃國昌：黨決定

國民黨北市議員李明賢爆料，日前和民眾黨立委黃國昌下了節目一起上廁所時，曾私下問他「2026年新北市長選舉，國民黨有可能禮讓嗎？」昨天黃國昌還原兩人對談始末，強調整合與否要看黨內決定。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤揶揄黃國昌「滿腦子都是政治、權力」，連上廁所都心心念念。

至於國民黨內，也有多位人選受矚目，新北市長侯友宜表示，民意決定一切，「人民有智慧選出最好的新北領導人」。

李明賢前天在政論節目中爆料上述內容，黃國昌昨指那是和李下節目後談話，李跟他說，如果這樣下去，民進黨仍會漁翁得利，「還是要想辦法整合出一組人選來」。他反問李明賢，國民黨會接受比民調嗎？李回答「當然不會」，對話就到此。

黃國昌說，簡短對談不會太放在心上，現在重要的是要把工作做好。

對於新北市長選舉藍白要不要整合？黃國昌說，他只有一個態度，就是看民眾黨主席柯文哲和黨內的決定。到目前為止，台灣民眾黨一直維持主體性，民眾黨跟國民黨是法案上的合作，這是早在黨團做成的決議。

吳思瑤指出，黃國昌連上廁所都心心念念能不能選新北市長，滿腦子就是政治、權力，難怪黃在立法院甘於成為「傅（指國民黨總召傅崐萁）隨組織」，甘於一人綁架民眾黨，讓民眾黨淪為「小藍黨」。

新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷等人頻頻被點名參選新北市長，侯友宜說，民意決定新北領導人。

劉和然表示，現階段要談誰出來選真的太早，以他為例，現在就是解決在地問題，跟著市長把事情做好。

與侯友宜同為刑警出身的新北市議員林國春，昨也證實將投入新北市長黨內初選，侯鼓勵他「加油，繼續衝！」市議會國民黨團書記長陳偉杰認為，黨內有人願出來都是好事。國民黨前秘書長李乾龍則感驚訝，但他也說，有人願意承擔是好事，代表黨內人才多。（記者歐陽良盈、黃婉婷、張曼蘋、葉德正、林麗玉、李成蔭）