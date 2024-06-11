徐巧芯丈夫疑黑資料介入綠委初選 中市議員籲說清楚
國民黨立委徐巧芯大姑涉詐騙案，媒體今天報導，共犯林于倫曾提供黑資料給徐巧芯丈夫、台中研考會主委劉彥澧介入民進黨立委初選；劉彥澧今天回應無行政不中立，議員要求中市府出面說清楚。
北檢偵辦徐巧芯大姑劉向婕、劉的丈夫杜秉澄及友人林于倫等人涉詐欺案。鏡週刊報導指出，林于倫日前出庭應訊時，指曾稱提供黑資料給徐巧芯與徐的丈夫劉彥澧，涉嫌介入民進黨在台南市立委初選。
劉彥澧今天透過中市府發布聲明表示，相關行為無涉及公務，亦無運用公家資源或公務職權，並無行政不中立情事，盼外界勿以訛傳訛。
除了劉彥澧，台中市政府副秘書長林育鴻日前也捲入北士科案，引發爭議。
民進黨台中市議員黃守達告訴中央社記者，這一連串事件可以看到，台中市政府公務員、尤其是主管，不管是法律上或道德上都有嚴重爭議，還未釐清前都是爭議，但市府面對爭議時，都是躲起來不願意說明。
黃守達說，整個市府團隊就是在逃避監督、逃避面對爭議，要求市長盧秀燕不應包庇，要求市府要勇敢對市民說明。
民進黨台中市議員張芬郁則認為，市府應該出面把事情講清楚，劉彥澧今天這個事件雖未進入司法，但相關傳言甚囂塵上很久，盧秀燕與市府應出面，讓市民不要因有疑慮，導致對市府信任度下降。
民眾黨主席柯文哲在台北市長任內，北士科地上權疑有爭議，由時任北市副秘書長、現任台中市副秘書長林育鴻主持市府與元大人壽的會議，當時林育鴻並未在紀錄上簽名，此案已進入政風調查。
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