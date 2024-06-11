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無人載具及AI應用 國防部：朝與美共同生產方向進行

中央社／ 台北11日電

國民黨立委王鴻薇指美國軍售延宕累積近200億美元，國防部長顧立雄今天表示，明後年是國軍軍投付款的高峰期，相信這個金額會在明後年大幅下降。他也指出，跟美方現正朝向「可能共同生產的方向進行」，如未來AI應用在軍事方面，以及無人載具等部分。

立法院會今天繼續對行政院長卓榮泰進行總質詢，國民黨立委王鴻薇指出，美國軍售延宕是一直都有被討論，也希望被解決的事情，詢問列席備詢的顧立雄，現在美方軍售延宕金額為多少。

顧立雄表示，詳細的數字在立法院無法做確切說明，個別的項目也不宜細談，大概在191億美元左右。

王鴻薇指出，這個金額是今年年初的時候，但軍售金額持續增加中，根據美國智庫卡托研究所近期公布的金額，5、6月已達到197億元。國防部為因應軍售延宕也組成「老虎小組」，但該小組從成立至今，對於美國軍售的交付，是否有達成任何進度。

顧立雄說，國防部跟美國現在正朝向「可能共同生產的方向進行」。王鴻薇詢問，所以美方未交付的，改成在台灣生產嗎。顧立雄表示，這跟既定軍售案沒有關係，主要是為了因應例如未來AI應用在軍事方面，以及無人載具等部分。

王鴻薇指出，有些武器在台灣生產，跟向美國買武器，但至今還未交付是兩碼子事。一旁的卓榮泰表示，容他說一句話，這也許牽涉到很多國際情勢的問題，當國際有一些重大的軍事活動在進行時，會影響到美方交付台灣的時間，他覺得不要談到太多細節，恐會增加其它困擾。

顧立雄表示，明年跟後年是國軍軍投付款的高峰期，他相信延宕金額會在明後年大幅下降。

美國 軍售 顧立雄

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