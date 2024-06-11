卓揆：將編列前瞻基礎建設計畫第5期預算 盡量協助地方

行政院長卓榮泰今天在立法院表示，預計會編列前瞻基礎建設第五期特別預算，來執行已核定的工程，中央、地方就公建計畫比例分配有一定計算，中央一定要維持財政能力和紀律，但也會盡量協助地方。

卓榮泰今天赴立院進行施政總質詢，民進黨立委李坤城質詢時詢問，前瞻基礎建設特別條例2017年公布，預計明年到期，經費還剩703億元，但地方仍有許多建設需求，是否會繼續編列？

卓榮泰說，政府財力就是如此，前瞻基礎建設已經停下來，但是很多核定計畫中的工程還有數千億元公共預算，未來若無法像過去前瞻基礎建設編特別預算，那唯有往公務預算編列方式，

李坤城詢問，已經核定的預算，就算沒有特別預算，每年預算還是會編列下去？卓榮泰回應，將來若發生重大事件，時程往後延不得已，但已經執行中的，希望能夠按部就班、循序漸進，讓地方趕快完成建設。