廈門翔安機場後年落成「距金門僅3公里」 顧立雄這樣說

民進黨立委王美惠今質詢問及，廈門翔安機場將於2026年完工，由於該機場採填海造陸，原先金門、廈門距離約6公里，落成後恐怕僅剩3公里，衝擊台灣國家安全。國防部長顧立雄透露，有做過兵推，重點是維持空域安全，他強調前期要先協商，若陸方不協商，仍然要加以維護航道安全。

王美惠指出，廈門翔安機場預計2026年啟用，填海造陸後與金門相距不到3公里，廈門機場的運量跟桃園機場同等級，航線與金門尚義機場高度重疊，都會衝擊我國飛航安全與國家安全，也有「以民逼軍」，用民航吃我國國安豆腐的疑慮。

對此，行政院長卓榮泰說，會針對廈門機場的相關情況，了解後會做出應對；陸委會主委邱垂正、交通部長李孟諺則表示，有掌握相關進度，但要解決問題只能靠溝通與協調；顧立雄則說，有做過兵推，重點是維持空域安全，雙方要有空域相差，確保民航安全的適航性。

王美惠追問，陸委會與交通部說要協商，但現階段對岸不願意和台灣做任何協商，廈門翔安機場填海興建，這對台灣是非常嚴重的國家危機，若是中國「暗頭仔吃西瓜，半暝仔反症」，開始起飛軍機，台灣有做好危機處理的準備嗎？顧立雄則說，一定會維護相關安全，國防部責無旁貸。

她擔憂，若對岸軍機突然飛來，只要耗時3至5分鐘，憂心台灣反應時間不夠。顧立雄回應，前期要先協商，若不協商，仍然要加以維護航道安全。

最後王美惠表示，一定要維持台灣的安全，不能讓對方侵門踏戶、軟土深掘。卓榮泰則說，就飛航安全、國家安全跟主權維護，一定會慎重處理。她也補充，7月起開始，去中國大陸可能會被檢查手機、電腦，以前是個案，未來可能變通案，要一併考量應對措施。