影／孫曉雅卸任前成大演講 強調美台關係、鼓勵女性別怕作第一

成功大學下午邀請美國在台協會AIT處長孫曉雅演講,這是她任內最後一場政策演講,為求慎重全程照稿宣讀。演講結束除回答美台關係、第一位女性駐台代表等問題,她特別鼓勵台灣女性,不要怕走出舒適圈、「身先士卒作第一」。

孫曉雅還脱稿提到她母親是當年美國少數在大學任教的女性生物學家,女兒現在更是克服萬難成為美國陸軍炮兵少尉軍官,服役部隊10年前還看不到女軍官。孫曉雅鼓勵女性要成為所處專業領域頂尖,讓大家看到自己的努力能力,而不是因為性別而有差別待遇。

孫曉雅以「人民之間的交流: 美台夥伴關係的基石(People to People Ties:The Bedrock of the U.S.-Taiwan Partnership)」為題,回顧在台3年經歷,分享個人對美台人民交流現況看法,涵蓋雙語教育合作、音樂、體育及藝術等文化交流、高等教育及研究合作關係,及對女性和原住民企業家的支持。

孫曉雅演講時提到美國官方支持的「傅爾布萊特計畫」(Fulbright Program),贊助美台學者、研究人員、專業人士和博士班學生獎助學金以利學習、研究與教學活動。還特別介紹「美國國務院國際領袖人才訪問計畫(IVLP)」,1950年代至今AIT推薦、邀請無數台灣產官學研政等各界「未來領袖」到美國相關領域機構交流參訪,包括現任總統賴清德。

成大應美國在台協會要求現場不開放提問,全程英語演說,無中文翻譯。前半段孫的演講幾乎全程照稿念,強調美台雖面臨前所未有外來挑戰,拜登政府的一中原則、對台政策不變;後半段「回答學生問題」時才加入許多自己的看法和意見,五個問題都是事先經過篩選,並透過校方事先告知媒體不接受採訪提問。

孫曉雅全程展現親和力,一上台就問聽眾她人站在花束後面有沒有影響,還用中文說「大家午安」,結束前還不忘用台灣校園常聽到的「歐趴(All Pass)每科都過關」祝福在場即將期末考的學生。台灣近年流行的活動必備的大合照、舉手版、比讚她也都樂於配合。