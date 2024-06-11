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徐巧芯涉3案提告誹謗 「鏡週刊」聲明：將提誣告

中央社／ 台北11日電

鏡週刊報導國民黨立委徐巧芯遭大姑先生杜秉澄指涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法，她表示將對鏡週刊提告加重誹謗，對此鏡週刊回應，將協助記者對徐巧芯提誣告。

北檢偵辦徐巧芯大姑劉向婕涉詐欺案，鏡週刊指出，劉女先生杜秉澄在延押庭指控徐巧芯涉及潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等案。徐巧芯今天下午在臉書發文指出，針對不實新聞，就是告，並向台北地檢署提起刑事訴訟，分別提告杜秉澄誹謗，以及鏡週刊加重誹謗

針對徐巧芯提告，鏡週刊下午發布3點聲明，強調相關報導都有所本，且媒體本於監督，出刊前都經過詳細查證、確信後才會報導，因此不會姑息對記者濫訴行為，會提起誣告，杜絕濫訴。

鏡週刊指出，徐巧芯身為立法委員屬公眾人物，本就有接受媒體監督言行及問政並接受批評的義務，如果媒體報導負面新聞即提起訴訟，不僅浪費司法資源，主要目的是要對其他媒體施壓造成寒蟬效應。

鏡週刊在聲明中指出，報導「徐巧芯捲三案」相關新聞具高度公益性，出刊前都經過詳細查證。也有採訪徐巧芯的說法並予以刊登，已盡平衡報導責任，並無真實惡意，何來加重誹謗。

最後鏡週刊也強硬表示，不會姑息對記者濫訴的行為，將在適當時間協助記者對徐巧芯提誣告，杜絕濫訴歪風。

徐巧芯 提告 潛艦

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