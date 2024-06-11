快訊

台南神壇擅自和媽祖「合婚」還冠夫姓 鹿耳門天后宮提3點聲明喊告

潮州副站長舉槍自拍…網炸鍋「光明正大恐嚇人」 警方組專案小組調查

黃秋生自爆健康出問題 醫師警告：不動手術1年後可能會死

藍國會改革說明會15日台南起跑 朱立倫擬親自宣講

中央社／ 台北11日電

國民黨15日將在台南舉辦首場國會改革說明會，國民黨台南市黨部主委謝龍介今天表示，將邀請國民黨主席朱立倫親自到場，以及國民黨立委徐巧芯、王鴻薇、柯志恩、吳宗憲等人，向民眾報告國會改革的完整內容。

行政院對國會職權修法提覆議，民進黨將啟動「反濫權、護民主」宣講活動。而國民黨方面，也籌畫國會改革說明會，首場訂15日從總統賴清德曾執政的台南市起跑，預計在每個縣市舉辦至少1場中大型說明會，積極傳播國會改革的必要性及正確資訊。

國民黨立委兼台南市黨部主委謝龍介今天受訪表示，國民黨首場國會改革說明會將在15日上午9時30分至11時，在台南市龍山社區公園舉辦。

謝龍介指出，屆時將邀請朱立倫親自到場，以及徐巧芯、王鴻薇、柯志恩、吳宗憲，還有國民黨台南市議會黨團成員等人，向台南的民眾報告國會改革的完整內容，讓民眾了解修法是為要讓立法院進步，讓行政官員更加清廉，政府往前走、人民更幸福。

謝龍介表示，去年1月14日賴總統曾到台南，叫台南市長黃偉哲站起來向台南市民道歉，因為台南光電產業有太多弊案。而國會改革後，國會可以行使調閱權，到國會作證、聽證，就是要讓政府更透明，如同賴總統要反黑金、打詐，希望賴總統的決心不要動搖。

另外，國民黨立委兼組發會主委許宇甄也指出，舉辦國會改革說明會的目的，就是要讓民眾知道民進黨到底在怕什麼。最重要的就是要讓社會大眾聽得懂，因此黨中央也規劃利用圖卡、影片搭配宣講，說明國會改革必要性，積極傳播國會改革的正確資訊，不能讓台灣只有一種扭曲造謠聲音。

許宇甄表示，面對民進黨鋪天蓋地的文宣戰，到處都是去脈絡化、帶風向的懶人包，國民黨也已經創建濃縮國會改革說明網站的內容因應。

國會改革 國民黨

延伸閱讀

被大姑夫控涉潛艦聲紋不法案 徐巧芯：檢調有懷疑要快辦

國會改革戰後 立委聲量韓國瑜第一、好感度謝龍介居冠

籲郭智輝勿被意識型態綁架 朱立倫：我們一起推動

轟政院把覆議當兒戲 謝龍介：柯建銘綁架卓榮泰

相關新聞

廈門翔安機場後年落成「距金門僅3公里」 顧立雄這樣說

民進黨立委王美惠今質詢問及，廈門翔安機場將於2026年完工，由於該機場採填海造陸，原先金門、廈門距離約6公里，落成後恐怕...

AI用電年增3％太唬爛？ 國發會：台電認真評估願背書

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台掀起一股AI旋風，但發展AI產業需仰賴大量電力。國民黨立委王鴻薇今（11）日質詢時關...

卓揆：將編列前瞻基礎建設計畫第5期預算 盡量協助地方

行政院長卓榮泰今天在立法院表示，預計會編列前瞻基礎建設第五期特別預算，來執行已核定的工程，中央、地方就公建計畫比例分配有...

影／孫曉雅卸任前成大演講 強調美台關係、鼓勵女性別怕作第一

成功大學下午邀請美國在台協會AIT處長孫曉雅演講，這是她任內最後一場政策演講，為求慎重全程照稿宣讀。演講結束除回答美台關...

蕭美琴宴請捷克參議院訪團 副議長挺台參與國際組織

副總統蕭美琴今午間宴請捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪團，歡迎並感謝訪賓為促進台灣與捷克在各項領...

徐巧芯遭爆涉潛艦聲紋不法案 顧立雄：應沒洩漏問題

國民黨立委徐巧芯捲入大姑夫妻劉向婕、杜秉澄替詐騙集團洗錢案，週刊稱杜秉澄在法庭當場爆料，徐巧芯涉入潛艦聲紋不法案、收受回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。