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卓榮泰：蘇花安絕非空頭支票 會持續做下去

中央社／ 台北11日電

民眾黨立委林憶君質詢關心花東交通建設，行政院長卓榮泰今天表示，蘇花安絕不是空頭支票，會持續做下去，請花東鄉親安心；交通部長李孟諺也說，政府持續投入相當多經費和關注在花東的鐵路交通。

花蓮403規模7.2地震造成災情，公路局推動蘇花安計畫增加用路安全，將採攔石柵、長隧道因應落石路段。環境部5月14日召開「台9線蘇花公路安全提升計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，環評委員建議土石方產生量處理運輸要有完整評估、施工便道非常多條擬訂恢復計畫等，同意本案通過初審，將送大會審查。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。林憶君質詢時訴求花東人要安全回家的路，呼籲中央正視花東交通的重要性。

對於林憶君關心蘇花安進度，擔心會不會是政治語言，卓榮泰說，如果這是一張空頭支票，就不會有5月14日環評初審通過，這絕對不是一張空頭支票，蘇花安已經在程序當中，會一步一步持續做下去。

另外，李孟諺指出，403地震看得出過去蘇花改所做的隧道、橋梁，狀況都還非常好，抗震、耐震能力非常好，所以這次也持續推動蘇花安，要把整個快速路網系統聯通。

李孟諺說，蘇花安在今年5月14日環評初審通過，現在開始進入相關設計階段，如果順利，希望明年底以前能夠辦理相關招標，這樣整個路廊打通一直到新城，連接國道5號，整個花蓮就有安全快速的道路。

談及中央對花東交通的重視，李孟諺還說，現在花東鐵路雙軌化已經陸續發包進行，可以讓花東鐵路提速，現階段也把全國最新、最好的車廂用在花東，這些都是代表政府持續對花東投入相當多經費和關注。

李孟諺表示，所有交通建設最需要等待的就是環評，蘇花安5月14日環評初審通過很不容易，預計在7月份大會或8月份大會就可以正式核定。

李孟諺指出，蘇花安發包前仍要依法取得2個部落同意，部落擔心快速道路經過，會造成部落人口流失或商機降低，這部分還要努力，應是目前唯一的變數。

李孟諺 環評 蘇花安

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