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蕭美琴宴請捷克參議院訪團 副議長挺台參與國際組織

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
副總統蕭美琴今午宴請捷克參議院首席副議長德拉霍斯參訪團。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴今午宴請捷克參議院首席副議長德拉霍斯參訪團。圖／聯合報系資料照片

副總統蕭美琴今午間宴請捷克參議院首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪團，歡迎並感謝訪賓為促進台灣與捷克在各項領域發展的付出。她非常樂見雙方在多項計畫持續交流，並進一步推展這些期間以來討論的合作計畫。

德拉霍斯率團訪台，訪團成員包括捷克科研創新部次長哈利科娃（Jana Havlikova）、貿易工業部總司長歐榷克（Petr Očko）及捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）等官員及科技專家學者等，今由外交部次長陳立國，及捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke)陪同，前來與蕭美琴餐敘。

蕭美琴致詞時首先歡迎訪團來到台灣，並感謝今年3月她赴捷克訪問時，參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、捷克政府及社會各界的熱情款待。她非常樂意協助推動台灣與捷克各項雙邊關係的進展。蕭美琴表示，很高興德拉霍斯此次率領科技、文化、歷史及教育方面的專家、業者及領導者來台，在雙方多項專案取得進展，並期盼持續深化這段期間以來所討論的各項交流與合作計畫。

蕭美琴另外感謝捷克政府本次在花蓮地震後慷慨捐款，協助相關重建工作，並表示新政府正努力全方位建立社會韌性，期待也感謝與捷克展開進一步相關工作，包含共同強化供應鏈韌性等。

德拉霍斯則表示，捷克與台灣的關係建立在自由、民主、人權等共享價值上，兩國在地緣政治議題上有相似看法。捷克支持台灣參與國際組織或機構，幾天前，參議院也以壓倒性多數通過決議，支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）。

德拉霍斯提到，真正的友誼不只透過言語，而是透過行動證明，無論在COVID-19疫情期間或發生天然災害時，兩國都相互幫助，也都同樣支持烏克蘭。期盼雙方未來能持續深化科學技術及文化等各方面的交流。

最後，德拉霍斯表示，雙方關係基於相互尊重，願意分享知識和共同推廣民主價值，即使兩國地理距離相距甚遠，但心卻是靠近的，「我們在對的時間、對的地點與對的人見面」。

捷克 蕭美琴

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