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AI用電年增3％太唬爛？ 國發會：台電認真評估願背書

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左二）今天赴立法院進行施政總質詢，與國科會主委吳誠文（右二）、國發會主委劉鏡清（右一）、經濟部長郭智輝（左一）一同接受立委質詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（左二）今天赴立法院進行施政總質詢，與國科會主委吳誠文（右二）、國發會主委劉鏡清（右一）、經濟部長郭智輝（左一）一同接受立委質詢。記者林伯東／攝影

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台掀起一股AI旋風，但發展AI產業需仰賴大量電力。國民黨立委王鴻薇今（11）日質詢時關心AI產業發展與用電關係，質疑台電評估發展AI產業年增3％用電「太唬爛」；國發會主委劉鏡清答詢表示，經濟部認真評估，和經濟部長郭智輝意見一樣。

行政院長卓榮泰今天率部會首長到立院施政報告並備質詢，相關部會首長列席。王鴻薇關心AI產業發展，表示郭智輝在立法院經濟委員會曾表示，2025到2028年會出現AI產業的大爆發，所以台灣的電力需求量將大幅增加，不排除蓋一座新電廠，當時甚至也沒有完全排除核電廠。

王鴻薇指出，台電有關電力的需求，原來估計是年增加2％左右，但今年政府喊出AI產業，所以台電把年增率變成3％。而日本政府預估在AI產業的剛性需求帶動下，2050年日本的電力需求將增加多達50％，擴大發電廠勢在必行。

王鴻薇以此詢問劉鏡清說「台電的估計太唬爛？太保守？」劉鏡清答詢表示，他有參與過經濟部的會議，經濟部很認真的在評估，也從產業拿到很多的資訊，所以意見跟經濟部長郭智輝一樣。

王鴻薇並點名郭智輝、劉鏡清、國科會主委吳誠文說，你們三位都不是死抱反核神主牌，如果在這個位置上一年過去了，沒有什麼不一樣的話，讓經濟部前部長王美花繼續當部長也沒有差，幹嘛要換企業的聲音呢？

卓榮泰表示，他們會善用企業的效率，但政府部門有政府公部門的考量，這個郭智輝很清楚。王鴻薇感嘆，這個位置上，有政治官場的考量，這讓官員說真心話窒礙難行。

另外，王鴻薇也特別引述和碩董座童子賢的話指出，得核融合者可以得天下，美國、中國大陸也準備於2030年測試發電，且鄰近的日韓也都積極在發展。卓榮泰回應，2030年以後的發展解決不了2025年我們面對的問題。

王鴻薇 郭智輝

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