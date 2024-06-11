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國防改革 顧立雄：強化實戰訓練並放寬軍人旅遊限制

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天赴立法院進行施政總質詢，與國防部長顧立雄（左）、陸委會主委邱垂正（右）一同接受立委質詢。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天赴立法院進行施政總質詢，與國防部長顧立雄（左）、陸委會主委邱垂正（右）一同接受立委質詢。記者林伯東／攝影

國防部長顧立雄今天在立法院回覆民進黨立委吳沛憶對國防改革的關切時表示，這波改革主要在於強調實戰化的訓練，此外，要求軍人出國旅遊一定要參加旅行團的規定也已經流於形式，將會放寬限制。

行政院長卓榮泰今天率部會首長赴立法院施政報告並備質詢，吳沛憶質詢行政院長卓榮泰，這波國軍改革中最有感的為何？卓榮泰答詢，國防部長顧立雄用不同思維帶給國軍新面貌，比方取消傳統刺槍術、放寬出國旅遊限制等，有整套完整作法，值得肯定與激賞。

顧立雄說，這波改革主要在於強調實戰化的訓練，不合乎實戰化訓練的部分，就考量用減法加以廢除；傳統刺槍術流於形式主義和表演性質的部分會拿掉，但基本訓練科目中，不管用槍、刀、木棍等進行的「近戰格鬥」仍會維繫，重點是強調實戰化訓練。

顧立雄還說，國軍規定出國一定要參加團客的方式也已經流於形式，因為很多人到國外後要管也是很困難的，將放寬國軍自由行限制；因為重點是加強事前宣導，宣教不要被滲透，如果有被任何人不當接觸，要回來報告，這是目前進行的基礎。

出國旅遊 國軍 顧立雄

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