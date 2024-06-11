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賴清德核可覆議 五法將再起攻防

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】立法院將再掀起表決大戰！總統賴清德11日核可行政院對立法院國會五法的覆議。等行政院收到核可令並將公文送到立法院後，立法院將要在15天內進行表決，外界推估，最快18日（下周二）的立法院會就表決，但也可能先請行政院長卓榮泰說明覆議理由，或是進行朝野協商。

最快18日覆議表決

總統府發言人郭雅惠11日表示，關於行政院於6日向總統提交《立法院職權行使法》、《中華民國刑法》等修正案之覆議理由書，總統已核可覆議案，並於11日上午11點將公文送至行政院，同時以總統府秘書長函通知立法院。郭雅慧說，總統期盼立法院朝野各黨能再次審慎檢視法案內容，找出合法合憲，以國家利益為優先的最大共識。

由於行政院相關議案要經過行政院會通過後才能移送立法院，因此最快行政院將會在14日將國會改革相關法案移請立法院覆議，立法院最快18日可以表決覆議案，不過朝野都希望立法院長韓國瑜收到覆議案後，儘速召開朝野協商，討論覆議案行使時間、是否召開全院委員會、邀行政院長報告，以及立委是否要進行審查等等。

藍綠都將出招

民進黨秘書長林右昌表示，將於14日啟動「反濫權、護民主」下鄉宣講活動，陸續會在花蓮、台北與新北舉辦，台南則由地方黨部主委郭國文15日自行籌辦。國民黨團書記長洪孟楷提醒，民進黨團千萬別在覆議期的15天內用意識形態或暴力來杯葛議事，尤其行政部門既然提出覆議，便要由立法院來確認，回到民主程序，以投票的方式處理。

由藍白把持多數的立法院，覆議案表決應該可以過關維持原決議。但是民進黨團恐將會祭出杯葛手段，期間包圍立法院的青鳥行動是否再起，也引發關注。若行政院提出覆議遭立法院否決，民進黨立法院黨團也可以聲請釋憲。

覆議後才提釋憲

憲法法庭收到聲請案件後，將會進行以下流程：以電腦系統隨機輪流分派給大法官承辦。承辦大法官審查聲請案件後，應提出審查報告，交給所屬審查庭其他大法官表示意見。組成審查庭的3名大法官，需進行初步程序審查，得以一致裁定不受理。

無法達成一致決不受理者，由憲法法庭評決是否受理。一旦聲請案件經憲法法庭評決受理，就會依序進入實體審查。


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