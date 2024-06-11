卓揆：保障人權、民主及隱私是AI基本法草案重點

行政院長卓榮泰今天在立法院回覆民進黨立委吳沛憶質詢時表示，行政院已在研擬「AI基本法草案」，維護人權、保障民主、個人穩私權、人格權都會是法案的重點。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台刮起AI旋風，國內AI基本法草案進度也引發關注。卓榮泰今天率內閣成員到立院施政報告並備質詢，民進黨立委吳沛憶在質詢時關切AI基本法草案立法進度，卓榮泰答詢時強調，行政院已在研擬立法，並透露草案重點將包括人類自主、維護人權、保障民主、更維護個人隱私、人格權及不歧視的強度上去發展，而不是用AI侵犯人權、破壞整個社會的安定，這是倡導AI創新中必須堅持的。

卓榮泰還強調，AI的創新要加上「民主」兩個字，是「民主AI的創新」

吳沛憶還詢問卓榮泰有無在黃仁勳訪台期間見面？卓榮泰表示，有和產業界其他朋友見面，但沒有跟黃仁勳見面、逛夜市或吃飯。