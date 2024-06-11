快訊

最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

卓揆：保障人權、民主及隱私是AI基本法草案重點

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天到立法院施政報告並備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天到立法院施政報告並備詢。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰今天在立法院回覆民進黨立委吳沛憶質詢時表示，行政院已在研擬「AI基本法草案」，維護人權、保障民主、個人穩私權、人格權都會是法案的重點。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台刮起AI旋風，國內AI基本法草案進度也引發關注。卓榮泰今天率內閣成員到立院施政報告並備質詢，民進黨立委吳沛憶在質詢時關切AI基本法草案立法進度，卓榮泰答詢時強調，行政院已在研擬立法，並透露草案重點將包括人類自主、維護人權、保障民主、更維護個人隱私、人格權及不歧視的強度上去發展，而不是用AI侵犯人權、破壞整個社會的安定，這是倡導AI創新中必須堅持的。

卓榮泰還強調，AI的創新要加上「民主」兩個字，是「民主AI的創新」

吳沛憶還詢問卓榮泰有無在黃仁勳訪台期間見面？卓榮泰表示，有和產業界其他朋友見面，但沒有跟黃仁勳見面、逛夜市或吃飯。

輝達執行長黃仁勳（左）日前為美超微執行長梁見後（右）站台。記者曾吉松／攝影
輝達執行長黃仁勳（左）日前為美超微執行長梁見後（右）站台。記者曾吉松／攝影

人權 卓榮泰 吳沛憶

延伸閱讀

立委關注AI基本法進度 卓榮泰：堅持不能侵犯人權

賴總統今核可國會改革覆議案 卓榮泰：盼再一一檢視

9月是否調整電價？ 卓榮泰給出答案

里長赴陸應申報？卓榮泰曝前提：國安單位應注意

相關新聞

【重磅快評】SRF綠燈通天 黃世杰莫笑王美花推薦函沒效

固體再生燃料（SRF）進駐桃科園區爭議不斷，從選前燒到選後，民進黨也付出選舉失利的代價。環境部與經濟部上周為已廢止進駐許...

Uber Eats外送箱貼罷免謝國樑廣告行嗎？這關係是關鍵

公民團體「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑行動，現在正是第二階段連署，7月8日以前需要送出至少3萬792人的連...

沈伯洋駁第五縱隊是「監控」 總質詢時間變個人演說場

民進黨立委沈伯洋日前提出「第五縱隊」相關議題，遭質疑是要「監控人民」等，引發議論。沈伯洋今（11）日在立法院會對行政院長...

被控涉潛艦聲紋等案 徐巧芯對大姑丈及周刊提告

有周刊報導稱國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件等，徐巧芯...

發展AI用電增加 藍質疑電從何來？

「發展AI每年要增加3%用電，但我國綠能達標率低、天燃氣接收站還沒蓋完，恐會有缺電危機！」國民黨立委葛如鈞11日提醒，AI不只本身運算中心要電，帶動產業發展也會增加用電；學者梁啟源強調，我國燃氣接受站興建進度慢，未來備轉容量恐成負數，應儘速延役現有核電廠。

國防改革 顧立雄：強化實戰訓練並放寬軍人旅遊限制

國防部長顧立雄今天在立法院回覆民進黨立委吳沛憶對國防改革的關切時表示，這波改革主要在於強調實戰化的訓練，此外，要求軍人出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。