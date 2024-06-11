快訊

最強畢業生致詞！高三生演講談失敗獲滿堂彩 近5分鐘無冷場破百萬點閱

馬拉威副總統墜機身亡！機上10人不幸喪生 總統宣布全國降半旗

雨下對地方！南化水庫蓄水率近8成 南市三大水庫總蓄水率逾53%

立委關注AI基本法進度 卓榮泰：堅持不能侵犯人權

中央社／ 台北11日電

民進黨立委吳沛憶今天質詢時，關注AI基本法草案立法進度，呼籲政府盡快提出。行政院長卓榮泰今天表示，已在進行中，重點包括人類的自主，他認為不能用AI侵犯人權、破壞社會安定，這是必須堅持的事。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院，進行施政報告並備質詢。

吳沛憶質詢時關注AI產業發展，強調政府要當產業界的後盾，而她關切AI基本法草案進度，國科會日前承諾10月提出，她希望盡快提出，加強台灣AI產業在世界上的競爭優勢。

卓榮泰表示，草案的時程已經在進行，重點有人類的自主，包括隱私權、人格權及不歧視等，同時他更希望AI的創新還要加上2個字，即民主AI的創新，要站在維護人權、保障民主，更要維護個人隱私的強度，不是用AI來侵犯、破壞人權，或是破壞整個社會的安定，這是在倡導AI創新時必須堅持的。

此外，吳沛憶說，有在野黨立委在上午的質詢時間，詢問到底有沒有跟輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳餐敘。卓榮泰指出，他沒有跟黃仁勳逛過夜市、吃過飯、見過面，但有跟產業界其他朋友見過面。

國科會主委吳誠文5月23日表示，希望加速在10月底前把台灣的AI基本法草案送到行政院，演進快速的AI技術是一把雙面刃，草案的制定除要保護使用者隱私與人權、安全，也不能忽略產業發展，兩者必須兼顧。

AI 人權 卓榮泰

延伸閱讀

賴總統今核可國會改革覆議案 卓榮泰：盼再一一檢視

9月是否調整電價？ 卓榮泰給出答案

里長赴陸應申報？卓榮泰曝前提：國安單位應注意

中東專家倡「和平推」促兩岸對話 卓榮泰：持開放態度

相關新聞

【重磅快評】SRF綠燈通天 黃世杰莫笑王美花推薦函沒效

固體再生燃料（SRF）進駐桃科園區爭議不斷，從選前燒到選後，民進黨也付出選舉失利的代價。環境部與經濟部上周為已廢止進駐許...

青鳥飛出台北行動 民進黨2大論述出爐

民進黨為延續「青鳥行動」，將發起「反濫權，護民主」全台宣講活動。據悉，民進黨2大論述已出爐，首先要說明事件來龍去脈，讓民...

Uber Eats外送箱貼罷免謝國樑廣告行嗎？這關係是關鍵

公民團體「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑行動，現在正是第二階段連署，7月8日以前需要送出至少3萬792人的連...

沈伯洋駁第五縱隊是「監控」 總質詢時間變個人演說場

民進黨立委沈伯洋日前提出「第五縱隊」相關議題，遭質疑是要「監控人民」等，引發議論。沈伯洋今（11）日在立法院會對行政院長...

國防改革 顧立雄：強化實戰訓練並放寬軍人旅遊限制

國防部長顧立雄今天在立法院回覆民進黨立委吳沛憶對國防改革的關切時表示，這波改革主要在於強調實戰化的訓練，此外，要求軍人出...

卓揆：保障人權、民主及隱私是AI基本法草案重點

行政院長卓榮泰今天在立法院回覆民進黨立委吳沛憶質詢時表示，行政院已在研擬「AI基本法草案」，維護人權、保障民主、個人穩私...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。