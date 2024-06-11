立委關注AI基本法進度 卓榮泰：堅持不能侵犯人權

民進黨立委吳沛憶今天質詢時，關注AI基本法草案立法進度，呼籲政府盡快提出。行政院長卓榮泰今天表示，已在進行中，重點包括人類的自主，他認為不能用AI侵犯人權、破壞社會安定，這是必須堅持的事。

卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院，進行施政報告並備質詢。

吳沛憶質詢時關注AI產業發展，強調政府要當產業界的後盾，而她關切AI基本法草案進度，國科會日前承諾10月提出，她希望盡快提出，加強台灣AI產業在世界上的競爭優勢。

卓榮泰表示，草案的時程已經在進行，重點有人類的自主，包括隱私權、人格權及不歧視等，同時他更希望AI的創新還要加上2個字，即民主AI的創新，要站在維護人權、保障民主，更要維護個人隱私的強度，不是用AI來侵犯、破壞人權，或是破壞整個社會的安定，這是在倡導AI創新時必須堅持的。

此外，吳沛憶說，有在野黨立委在上午的質詢時間，詢問到底有沒有跟輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳餐敘。卓榮泰指出，他沒有跟黃仁勳逛過夜市、吃過飯、見過面，但有跟產業界其他朋友見過面。

國科會主委吳誠文5月23日表示，希望加速在10月底前把台灣的AI基本法草案送到行政院，演進快速的AI技術是一把雙面刃，草案的制定除要保護使用者隱私與人權、安全，也不能忽略產業發展，兩者必須兼顧。