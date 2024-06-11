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沈伯洋駁第五縱隊是「監控」 總質詢時間變個人演說場

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋日前提出「第五縱隊」相關議題，遭質疑是要「監控人民」等，引發議論。沈伯洋今（11）日在立法院會對行政院長卓榮泰總質詢時，15分鐘質詢時間用了超過10分鐘以上時間，說明自己的主張，將總質詢時間變成自己的演說場，直言第五縱隊是假議題，重點在於資訊洩漏的風險以及被威脅的可能性，經風險盤點，立委屬於高風險類型，赴陸報備是合理規範。

行政院長卓榮泰今率內閣團隊赴立院備詢，沈伯洋質詢時提及，第五縱隊是假議題的理由很簡單，第五縱隊指的是戰爭時裡應外合的人，在台灣搞顛覆等等，重點是這些人要如何做到獲取重要資料，但與其用這個名詞，不如討論洩漏資訊的風險高低，例如常跟大陸黨政軍接觸的對象就是風險高，經盤點風險後，立委屬於風險很高的類型。

沈伯洋指出，他認為立委赴陸報備是合理規範，但國民黨立委柯志恩認為，這樣的報備是否造成交流的自由被妨害，但審查的重點是透明化，讓大家知道委員見了什麼人、在哪裡，狀況比照縣市首長。

沈伯洋也提及，談到一名扯鈴教練赴陸後，回國洩漏蔡英文總統的行程、飛機上的貴賓名單，儘管教練不是公務員，還是可以造成傷害。

沈伯洋除了說明由他引起的「第五縱隊」爭議外，他也詢問法務部長鄭銘謙，若現在台灣有大學教授到大陸見到統戰部的人員，回來在課堂上紀錄討論香港、台獨議題的學生，並且將名單交給大陸，此名單對第五縱隊很重要，相關規範是什麼？鄭銘謙坦言，目前沒有對此行為規範，但可以研究看看是否能觸犯個資法第41條。

沈伯洋因此表示，政府不能監控人民，但台灣在面對中國的威脅是真實的存在，反而倒過來是中國在監控台灣，所以要如何揭露，讓一般的人民知道是很重要的。

另外，沈伯洋也關注全民防衛議題，他提及年初政院規畫推動建置民間自主緊急應變隊中程計畫（2024年至2029年），預計成立320隊、8000人，並就此詢問內政部長劉世芳意見。劉世芳回覆表示，今年希望有2000人，目前培訓種子教官有780人左右。

沈伯洋 監控 風險

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