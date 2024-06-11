Uber Eats外送箱貼罷免謝國樑廣告行嗎？這關係是關鍵

公民團體「山海公民拆樑行動」發起的罷免基隆市長謝國樑行動，現在正是第二階段連署，7月8日以前需要送出至少3萬792人的連署書，最新宣傳策略是找Uber外送員合作，在外送箱上張貼罷免謝國樑的廣告，Uber Eats回應表示，這是外送員自行決定並選擇的行為，和公司及品牌立場無關。

Uber Eats回應全文：這是外送員自行決定並選擇的行為，和公司及品牌立場無關。本公司依台北市外送平台業者管理自治條例，再次提醒並促使外送合作夥伴須於Uber Eats 平台外送期間在外送箱上標明品牌名稱。其他縣市的外送合作夥伴可以自行選擇保溫袋上的標示，唯仍須符合冷熱分隔等良好食品安全規範。

據了解，Uber Eats認為他們公司與外送員並非僱傭關係，外送員本身都是自由服務承攬，具備高度自主性，可以決定工作地點、時間、方式，除非外送員的行為已危害到安全，Uber Eats才會加以勸導，否則他們公司沒有立場規定外送員不能做什麼。

至於Uber Eats的外送箱，能否另外貼廣告？據了解，Uber Eats認為，外送箱是外送員買的，就算要貼其他廣告，只要不違反公序良俗，應該也沒有什麼問題，只是很少有Uber Eats的外送箱被貼上其他廣告就是了，且Uber Eats並沒有強制規定Uber Eats的外送員一定要使用Uber Eats的外送箱才能做外送，原則上只要能做到冷熱分層，並符合食品安全規範即可。