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【重磅快評】SRF綠燈通天 黃世杰莫笑王美花推薦函沒效

聯合報／ 主筆室
桃園市3家SRF廠敗部復活，桃園市長張善政表示會依法嚴格審查，絕不讓未達標準的業者過關，將啟動「關鍵權限」反制，期滿先收回超量汙染物排放權。記者朱冠諭／攝影
桃園市3家SRF廠敗部復活，桃園市長張善政表示會依法嚴格審查，絕不讓未達標準的業者過關，將啟動「關鍵權限」反制，期滿先收回超量汙染物排放權。記者朱冠諭／攝影

固體再生燃料（SRF）進駐桃科園區爭議不斷，從選前燒到選後，民進黨也付出選舉失利的代價。環境部與經濟部上周為已廢止進駐許可的三家SRF發電廠解套，民進黨政府此番捲土重來，必有其盤算。不過，輸掉立委選舉反升官的法務部政次黃世杰拿經濟部推薦函作文章，指桃園市府「真放水、打假球」，就顯得可笑，這一紙推薦函若無法律效力，當初前市長鄭文燦又怎能拿來當作許可的依據？   

桃園市政府今年3月廢止3家SRF廠商進駐桃科，本月6日被中央撤銷處分。法務部政務次長黃世杰指經濟部已3度發函，指推薦函僅為「政策表述」，無法律效力，市府明知，卻執意做成處分，當然未能通過訴願程序的法律審查；從專業角度檢視，不免讓人感覺市府是假廢止、真放水，「張善政市長儼然打了一場假球」，實質放水讓廠商進駐，「這一連串精密的算計，請關心此事的市民朋友，不可不慎。」

黃世杰說得煞有介事，先說經濟部的推薦函沒有法律效力，只是政策表述，再說桃園市府嘴巴上說要「落實把關汙染物排放權管理，3家廠商須符合環評規定」，實際上已決定要放水讓廠商進駐。但事實真是如此嗎？

3家SRF廠商要進駐桃科園區，其實最早是被前市長鄭文燦擋掉，後來是前經濟部長王美花出面護航，才以經濟部的推薦函發出入園許可。業者何能神通廣大，外界不得而知，但是此時經濟部的推薦函不僅是「政策表述」，根本是業者的通行證，等同具有法律效力的文件，黃世杰當時身為觀音地區選區的立法委員，SRF廠商進駐桃科，在地方吵得沸沸揚揚，他怎麼一句話也沒說？ 

如果不是民進黨政府一路開綠燈，經濟部事前發推薦信，期間市政府配合發入園許可，地方立委配合噤聲，事後經濟部與環境部還聯手撤銷市府處分，SRF廠商何來底氣與張善政市府周旋？即使廢止進駐許可，業者還是沒有停工？

黃世杰擔任立委時，未能本於職責、反映民意，好好監督中央政府，對鄭文燦市府團隊的作為也未置一詞，現在入朝為官，也不管經濟事務，卻指著張善政市府大罵放水、打假球，這是什麼道理？

五年前，台中市府處罰中火違法啟用二號機組，勒令停止操作，並三度裁罰中火共1800萬元，遭當時的環保署撤銷處分；中市環保局聲請停止執行撤銷處分，但被最高行政法院駁回確定。事實證明，地方政府很難與中央抗衡。

這次觀音SRF設廠事件，和中火事件有異曲同工之妙，張善政深諳其理，雖然被中央撤銷處分，卻馬上抓緊排放權許可，收回當年鄭文燦市府發給業者不合理的排放權，這是及時且必要的行政處置，如此一來，業者必須大幅減少燃燒量，一旦未具經濟規模，就得重新思考設廠的計畫，對業者來說，是一道緊箍咒，對居民健康也是起碼的保障，被黃世杰說成「實質放水讓廠商進駐」，恐怕連業者都很難苟同。  

SRF 桃園 王美花 黃世杰

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