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發展AI用電增加 藍質疑電從何來？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「發展AI每年要增加3%用電，但我國綠能達標率低、天燃氣接收站還沒蓋完，恐會有缺電危機！」國民黨立委葛如鈞11日提醒，AI不只本身運算中心要電，帶動產業發展也會增加用電；學者梁啟源強調，我國燃氣接受站興建進度慢，未來備轉容量恐成負數，應儘速延役現有核電廠。

AI每年增3%用電

葛如鈞表示，為了發展AI，現在電腦多從CPU改成GPU，運算力增加需要電力，消耗能量增加所需要的冷卻也要耗電，因此發展AI需要更多電力，光是1天訓練語言模型的成本就要5萬美元，谷歌2019年3個計算中心就消耗掉23億加侖的水，AI發展每年還要增加3%用電。

「但這2年若將核電廠除役，就馬上減少6%用電！」葛如鈞表示，我國備載容量再用電尖峰僅剩3.2%，新加坡是30%，日本經過311還是要發展核能，輝達執行長黃仁勳、台灣美國商會都很擔心用電，但問行政院與經濟部的態度卻非常反覆，一下說不排斥核能，後來又改口說核電並非選項，台灣的能源政策不能如此反覆。

核能政策不應數變

他提醒，微軟已經開始預購核電，OpenAI也有投資核融合發電廠，政府應該討論核電延役的方案。

桃園市議員凌濤也呼籲，經濟部長郭智輝先前接受專訪時，曾表示要與國發會、民進黨智庫一起推動務實能源政策、檢討非核家園，如今卻又改口，台電還把基層同仁拉到桃園，跟行政院長卓榮泰說停電是因為外部影響才跳電，專業完全被壓在政治考量下。

中央大學管理學院講座教授梁啟源列出數據顯示，我國2016年再生能源發電僅佔4.8%，到2023年9.5%，但2025年就要發展到20%，而再生能源的執行率，太陽能約7成、風力約3成；此外，燃氣也要從2023年的39.6%提升到2025年的50%，但三接到五接的燃氣接受站興建進度大延宕，真有可能達成2025非核家園嗎？他打上不小問號。

綠能源政策隱憂多

「若燃氣、再生能源未達標，其實我國備轉容量將會變成負的！」梁啟源預估，若繼續以現有政策發展下去，到2028年都恐將陷入缺電危機，但若既有三座核電廠若能延役，2025-2029年備轉容量率可提高到14%以上。他也指出，目前世界31個擁有核電厰的國家，只有德國與我國採非核政策，絕非主流。

梁啟源建議政府，參考同屬孤立電網的日本（即使發生過311事件，還是決定要繼續發展核能）及韓國核能政策（2030年核能占比均達22%以上），規劃2050淨零能源政策。

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再生能源 核能 核電

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