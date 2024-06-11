知名牙醫集團爆詐領健保至少4000萬 健保署回應了
依「鏡週刊」報導，國內最大牙醫集團「Abc牙醫聯盟」驚爆聘用密醫詐領健保費，牟利至少4000萬元，而聘雇密醫多半是海歸學生背景，因涉案情節嚴重，高雄地檢署指揮高雄市刑警大隊偵辦，已約談涉案人到案並查扣相關物證，以釐清案情。
健保署高屏業務組科長林惠英表示，此件詐領健保案件，為有民眾向衛生局檢舉，再由檢調單位介入調查，並請健保署配合，目前已啟動行政調查，將會約詢相關病人，若確實有利用不具醫事人員資格的人，以申報健保費用，將依健保法進行裁處，並追回相關申報費用。
林惠英說，若違規屬實，裁處部分將依醫療機構詐領金額的高低，處一個月至一年的停止健保特約，屆時該機構將無法收治健保病人，僅能進行自費醫療，若依目前檢調調查該牙醫聯盟牟利至少4000萬元，這算是很高的金額，但實際情形仍須依行政調查進行採認，將會盡速釐清。
健保署長石崇良說，健保署也會隨時注意醫師每天執業的合理門診量，並透過資訊化進行管理，如一名醫師一天執業8小時，有無出現異常的門診量，如門診量在一般的範圍內，就不會特別重視，但當健保申報量大時就會注意，如一位醫師一小時看50名病人，平均一位病人看診時間不到1分鐘，這就是有異常。
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