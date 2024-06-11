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給SRF廠推薦函沒作用？經長：決定權仍在桃園市府

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
桃園市三家固體再生燃料（SRF）廠進駐桃園科技工業園區，在經濟部解套下「敗部復活」，引發觀音區居民強烈反彈。經濟部長郭智輝（左）答詢，經濟部只是推薦，決定權在桃市府，而環境部長彭啟明（右）也拿著木質廢材回收燃料上台欲答詢。記者曾吉松／攝影
桃園市三家固體再生燃料（SRF）廠進駐桃園科技工業園區，在經濟部解套下「敗部復活」，引發觀音區居民強烈反彈。經濟部長郭智輝（左）答詢，經濟部只是推薦，決定權在桃市府，而環境部長彭啟明（右）也拿著木質廢材回收燃料上台欲答詢。記者曾吉松／攝影

國民黨立委萬美玲今（11）日就桃園市3家固體再生燃料（SRF）廠商相關爭議質詢經濟部長郭智輝，質疑經濟部為何在2024年大選前給SRF廠商推薦函，選後又撤回？經濟部長郭智輝答詢表示，經濟部只是推薦，核准權、主導權、決定權在桃園市政府。

行政院卓榮泰今天率部會首長赴立法院施政報告並備質詢。萬美玲質詢指出，經濟部選前給 SRF廠商推薦函，選後卻撤掉，選前選後態度不一。行政院長卓榮泰答詢時指出，SRF是對廢棄物處理的新方式，「地方政府在考量的過程中，經濟部推薦函到底發生什麼行政效果，至少現在已經不存在。」郭智輝則說，SRF是能解決能源問題的作法，經濟部只是推薦，主導、核准、決定的權利都在桃園市政府。

萬美玲追問，行政院是否支持3家SRF進駐桃園市觀音區？卓榮泰答詢，經濟部會對這個新的廢棄物處理方式做專業說明，桃園市府決定結果後，也應跟民眾或社會大眾做強而有力的說明。

萬美玲質詢行政院是否受到壓力？是否能在三個月內制定相關辦法並到桃園市與市民溝通？卓榮泰表示，行政院沒有任何的壓力，桃園市政府本於職責做任何處理，應好好溝通，至於專業上的問題，經濟部會說明。環境部長彭啟明則拿著木質廢材回收燃料上台答詢，表示與桃園市民的溝通已經在進行中，他上周也已經到觀音廠看了。

SRF 卓榮泰 桃園 萬美玲 行政院

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