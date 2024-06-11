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沈伯洋澄清第五縱隊非監控 立委赴中報備是合理規範

中央社／ 台北11日電

民進黨立委沈伯洋日前提到第五縱隊議題，有媒體質疑沈伯洋要監控人民。沈伯洋今（11）日在總質詢時駁斥，並指第五縱隊是假議題，重點在於資訊洩漏的風險及被威脅的可能性，經過風險盤點，立委屬風險高類型，赴中報備是合理的規範。

沈伯洋今天在臉書撰文提及，前陣子受訪時，他說第五縱隊本身不容易定性，因此重點應該是在看風險高低。依照風險高低，必須要有一些法令規範，例如立委風險就很高，因此去中國應該要報准，如此簡單的一個法律提案，有媒體以為自己撿到槍，開始大肆報導說他要監控中配，但「我根本沒說過」。

行政院長卓榮泰今天上午率領行政院各部會首長赴立法院，進行施政報告並備質詢。

沈伯洋質詢一開始便說明第五縱隊議題，也說它本身不容易定性，重點應在於風險高低，必須要有一些法令規範，但他卻遭到特定媒體指稱要「監控人民」等。

沈伯洋指出，第五縱隊是假議題，理由很簡單，因為第五縱隊指的是戰爭時裡應外合的人，重點是這些人要如何獲取重要資訊，因此用這個名詞，不如討論洩漏資訊的風險高低，例如常跟中國黨政軍接觸的對象就是風險高，且經過風險盤點後，立委屬於風險很高的類型。

沈伯洋認為，立委赴中報備是合理的規範，但有別的立委認為這樣的報備，是否造成交流的自由被妨害，但審查的重點應該是透明化，讓各界知道立委見了誰，狀況比照縣市首長等。

沈伯洋也解釋，政府當然不能監控人民，但台灣面對中國的威脅是真實存在，反倒是中國在監控台灣，所以要如何揭露，讓一般人民知道是很重要的。

此外，沈伯洋質詢時關注全民防衛議題，例如今年1月底行政院提出的施政報告提及，為提升全民防災能量、加強民間防救災韌性等，規劃推動建置民間自主緊急應變隊中程計畫（113年至118年），預計成立320隊、8000人，他詢問新內閣對於民間防災韌性的規劃。

內政部長劉世芳回應，按照計畫進行中，今年希望有2000人，而目前培訓種子教官有780人左右。

沈伯洋 監控 風險

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