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下一個警察市長？林國春證實投入黨內初選 將循侯友宜腳步
2026新北市長選戰備受關注，成為藍綠白必爭之地。國民黨內目前除了台北市副市長李四川、新北市長劉和然、立委洪孟凱等人，沒想到跟新北市長侯友宜同樣刑警出身的新北市議員林國春，今也證實將投入新北市長黨內初選。林國春說，「將循著侯市長的腳步」，至於向侯面報時，侯則鼓勵地說「加油！」
林國春表示，他在新北待這麼久，也當公務員15年，對公務體系相對熟悉，「在什麼職位，就做什麼事，我當警察也是從基層做起，每年考績都是甲等」，不管什麼職位，就是把事情做好，不管當前台北縣議員或是新北市議員，他的手機號碼都沒有換過，為的就是要讓民眾找到他。
據悉，林國春從數月前就多次獨自前往新北市府找侯友宜談。林國春說，向侯市長面報時，侯就說「加油！繼續衝」，因為侯市長跟他都有革命情感，努力也都有目共睹，「他都很鼓勵我」。
「將循著侯市長的腳步。」林國春表示，侯在當公務員也是用「全力以赴」態度去面對，當副市長、市長都是。
林還說，目前將投入初選的人才多，其實對新北市是好事，不過侯除了鼓勵也不能多說什麼，因為初選就是不管老中青，只要大家符合資格，是每個人的權益，大家都很優秀，這時就是看你對新北市的熱忱、對公務熟悉的程度，發揮能力為市民服務。
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