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藍禮讓黃國昌選新北市長？綠委酸只有加入國民黨一條路

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨台北市議員李明賢昨天爆料，民眾黨立委黃國昌（左）曾詢問新北市長選舉有無禮讓可能，而李明賢回應不太可能。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員李明賢昨天爆料，民眾黨立委黃國昌（左）曾詢問新北市長選舉有無禮讓可能，而李明賢回應不太可能。圖／聯合報系資料照片

國民黨台北市議員李明賢昨天爆料，民眾黨立委黃國昌曾詢問新北市長選舉有無禮讓可能，李明賢回應不太可能。民進黨立委林俊憲今（11）日大酸，「國昌老師還沒看懂嗎？這是在叫你趕快加入國民黨啦！所以，國昌老師若能加入國民黨，我只有無限的祝福，搞不好還會送個花籃喔！」

林俊憲指出，李明賢與國昌老師的「廁所門」事件，雖然兩造說法有些出入，不過可以抓出相同的地方來分析，第一，國民黨也認為要整合。第二，國民黨不可能接受禮讓。第三，國民黨不願意跟國昌老師比民調。

林俊憲表示，綜合以上三點，其實答案就出來了，黃國昌想要國民黨支持選新北，只有一條路，就是直接加入國民黨。以他了解的國民黨而言，願意讓黃國昌入黨，已經是非常大的讓步，黃國昌應該要好好珍惜這機會，否則頭都摸了，差這一步前功盡棄，不值得啦。

林俊憲說，在國民黨，「放話」也是門學問。如果國民黨沒有想要放出什麼訊息，單純李明賢個人說溜嘴，那當天講完就會閉嘴，不會第二天再特地解釋一遍。

林俊憲諷刺，黃國昌有了換兩個黨的經驗，相信換到第三個也是毫無壓力，也許還能創下「一人毀三黨」的成就。幫國民黨關燈，這是多少人的夢想。

國民黨 林俊憲

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