將赴海峽論壇 張麗善：若都不去是給賴總統祭更多閉門羹

兩岸交流平台「海峽論壇」6月15日將在廈門舉行，雲林縣、金門縣政府已向陸委會申請赴中許可。雲林縣長張麗善表示，她人還沒去就已經被抹黑、抹紅，重申自己只是去開會分享雲林農業推廣經驗，賴清德總統也希望兩岸能夠對話跟交流，海峽論壇行之多年，此時大家都不參加，反而給賴清德總統祭出更多閉門羹，不是兩岸之福。

張麗善將參加海峽論壇，外傳中共可能比照退役軍人赴中參加黃埔校慶模式，整團帶去申辦台灣居民居住證，她今受訪表示，人還沒去就被抹黑、抹紅，居住證要在當地居住半年以上，要當事人主動提出，雖然福建省有祭出一些惠台的政策，但是她只是去開一個會，也沒有在那邊居住，希望外界不要羅織很多罪名。

張麗善表示，兩岸海峽論壇行之多年，可以公開透明進行對話跟交流，在大陸求學、工作或經商的台灣人也希望中華民國給他們更多的支持。賴清德總統也希望對話跟交流，如果大家這時候反而不去參加海峽論壇，反而給賴清德總統祭出更多的閉門羹，這不是兩岸之福，主流民意還是希望透過對話溝通、交流，能夠互惠、互利、共存共榮，大家應該更理性面對兩岸平台的對話跟溝通。

張麗善強調，此行是帶著雲林的經驗去論壇表達在農業發展的成果，她也祭出善意跟誠意，期待讓兩岸之間的緊張情勢更緩和，讓大家有充分的時間可以溝通、對話，主流民意不希望戰爭，造成傷亡跟家園摧毀，和平是大多數民眾期待，政府更應該讓民眾安心安全在台灣寶島上生活，這才是國家要走的更正確的方向，否則很多人在用抗中保台，她擔心走到最後變成抗中棄台。