財劃法國民黨版 鍾東錦：跟作夢差不多、應該是做不到

財政收支劃分法修正爭議餘波盪漾，「藍營大兵」無黨籍苗栗縣長鍾東錦今（11）日答詢指出，財劃法修正國民黨版本，苗栗1年多200億元，跟作夢差不多，會成功的機率不大，應該是做不到的事情，但如果藍綠繼續鼓動基層民眾對抗，製造仇恨非國家之福。

苗栗縣議會國民黨議會黨團今天舉行記者會，議長李文斌、副議長張淑芬，書記長鄭碧玉及國民黨縣黨部主委邱一峰等人出席，支持財劃法修正國民黨版本，表示財劃法長期對苗栗縣不公，上繳200億元，卻僅獲配70億元，國民黨版1年可以增加200億元，苗栗發展農業觀光科技，將有如神助。

不過，鍾東錦今天在縣議會答覆民進黨議員許櫻萍詢問時，認為財劃法修正國民黨版本，他當然很高興，但苗栗1年多200億元，跟作夢差不多，會成功的機率不大，應該是做不到的事情，但如果藍綠繼續鼓動基層民眾對抗，製造仇恨非國家之福。

鍾東錦說，民進黨已經當家作主，還去街頭做什麼，他看不懂，如果國民黨用對抗的方式，他認為也占不到任何便宜，此外，內閣520才就職，還沒有滿月，就要求內閣總辭，有點強人所難，另一方面一直講要罷免立委，也很過份，今年2月1立委才上任，根本來不及表現。

「我想政治沒有必要仇恨」！鍾東錦指出，他認為各黨團應該呼籲總統賴清德、國民黨主席朱立倫，及台灣民眾黨主席柯文哲坐下來談，不然至少也通過電話，大家各一個版本，國民黨既然提出版本，民進黨也要提出相對版本比較，而不是不理不睬。