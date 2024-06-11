藍委質詢財劃法進度 卓榮泰：推不動的原因很多

國民黨立委萬美玲今（11）日在立法院院會質詢行政院財政劃分法進度，行政院長卓榮泰答詢，行政院目前未針對財劃法做任何修正內容的討論，但已蒐集目前立法院相關法案做深入分析，推不動的原因很多，垂直分配、水平分配都有很大的問題。

萬美玲質詢，總統賴清德107年擔任行政院長時承諾要修財政劃分法，5月20日上任後有沒有指示行政院要儘速推動行政院的財劃法版本？目前修法進度到哪？

卓榮泰答詢，政策是延續的，但時空條件不同，目前行政院並未針對財劃法做任何修正內容的討論，但已經搜集立法院相關法案版本，會針對內容做深入分析。

萬美玲質詢，中央拿全國稅收收入74%，但只承擔政府職能61%，地方只分了整個稅收26%，卻要分擔全國39%事務；今年四月16縣市包括直轄市財政局處首長參與「財政收支劃分修正案共識會議」，有兩個共識，全國稅收比例從7比3調整到6比4、中央釋出6400億統籌分配款給地方政府，行政院態度為何？

卓榮泰答詢，有注意到該場會議的討論和共識，要往下做更精密的設計和分配，還要凝聚更多共識，財政部正在努力。財政部長莊翠雲答詢，財政部已徵詢各地方政府分配指標，6月5日財委會也舉辦公聽會，有專家學者、各地方政府代表參加，意見非常分歧。

卓榮泰答詢，因為要做公平分配，中央也負擔了很多重要政務，比方長照、前瞻等，各縣市的軌道工程、公共建設，中央跟地方做了很多密切的配合，這也都落實在地方。莊翠雲答詢，財劃法雖然沒有修，但其實中央也釋出很大的財源了。