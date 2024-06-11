快訊

台股盤中站上22,000點！終場紅翻黑跌66點收21,792點 台積電再創新高

台中工安意外！西屯區新建案1工人18樓墜地頭破身亡

員工紛紛出走…她空降餐廳老闆「請不到人」急求救 網看1條件秒懂：超爛

藍委質詢財劃法進度 卓榮泰：推不動的原因很多

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委萬美玲（右）、財政部長莊翠雲（左）。圖／擷取自國會直播頻道
國民黨立委萬美玲（右）、財政部長莊翠雲（左）。圖／擷取自國會直播頻道

國民黨立委萬美玲今（11）日在立法院院會質詢行政院財政劃分法進度，行政院長卓榮泰答詢，行政院目前未針對財劃法做任何修正內容的討論，但已蒐集目前立法院相關法案做深入分析，推不動的原因很多，垂直分配、水平分配都有很大的問題。

萬美玲質詢，總統賴清德107年擔任行政院長時承諾要修財政劃分法，5月20日上任後有沒有指示行政院要儘速推動行政院的財劃法版本？目前修法進度到哪？

卓榮泰答詢，政策是延續的，但時空條件不同，目前行政院並未針對財劃法做任何修正內容的討論，但已經搜集立法院相關法案版本，會針對內容做深入分析。

萬美玲質詢，中央拿全國稅收收入74%，但只承擔政府職能61%，地方只分了整個稅收26%，卻要分擔全國39%事務；今年四月16縣市包括直轄市財政局處首長參與「財政收支劃分修正案共識會議」，有兩個共識，全國稅收比例從7比3調整到6比4、中央釋出6400億統籌分配款給地方政府，行政院態度為何？

卓榮泰答詢，有注意到該場會議的討論和共識，要往下做更精密的設計和分配，還要凝聚更多共識，財政部正在努力。財政部長莊翠雲答詢，財政部已徵詢各地方政府分配指標，6月5日財委會也舉辦公聽會，有專家學者、各地方政府代表參加，意見非常分歧。

卓榮泰答詢，因為要做公平分配，中央也負擔了很多重要政務，比方長照、前瞻等，各縣市的軌道工程、公共建設，中央跟地方做了很多密切的配合，這也都落實在地方。莊翠雲答詢，財劃法雖然沒有修，但其實中央也釋出很大的財源了。

卓榮泰 行政院 財劃法

延伸閱讀

里長赴陸應申報？　卓榮泰曝前提：國安單位應注意

中東專家倡「和平推」促兩岸對話 卓榮泰：持開放態度

覆議案攻防 國民黨團：邀卓榮泰到立院說明理由再投票

桃SRF電廠敗部活挨批 卓榮泰要經濟部加強說明

相關新聞

陳學聖預測：覆議不會過、倒閣不發生、釋憲會認定違憲

立法院日前通過國會改革法案，行政院提出復議案，前立委陳學聖今天在臉書表示，他大膽預測「覆議不會過、倒閣不會發生、釋憲一定...

綠釀罷免藍委涂權吉 是為搬開妨礙SRF的大石頭？

經濟部撤銷桃園市府廢止SRF廠入園處分，3家SRF電廠又能進駐觀音桃科園區，引發地方強烈不滿。國民黨桃園市議員黃敬平今天...

被大姑夫控涉潛艦聲紋不法案 徐巧芯：檢調有懷疑要快辦

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。有周刊報導稱，杜秉澄在...

將赴海峽論壇 張麗善：大家若都不去是給賴總統祭出更多閉門羹

兩岸交流平台「海峽論壇」6月15日將在廈門舉行，雲林縣、金門縣政府已向陸委會申請赴中許可。雲林縣長張麗善表示，她人還沒去...

北京施壓賴政府華府卻低調 台灣在美中角力地位耐人尋味

賴清德總統上台後，北京接連祭出軍演和縮減ECFA關稅減讓等手法施壓，相較於美國官員在520前對北京的三令五申，如今的華府更加低調，對外不主動談及台海局勢，並持續與中方官員互動往來；美台的結盟暫時毋需擔心，國人更應看清台灣在美國對中戰略所扮演的角色和地位。

財劃法國民黨版 鍾東錦：跟作夢差不多、應該是做不到

財政收支劃分法修正爭議餘波盪漾，「藍營大兵」無黨籍苗栗縣長鍾東錦今天答詢指出，財劃法修正國民黨版本，苗栗1年多200億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。