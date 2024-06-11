中央讓SRF廠進駐桃科？ 藍委：不排除包圍科技園區抗爭

桃園市府今年3月宣布廢止3家SRF廠進駐桃園科技工業園區，業者提出訴願，經濟部於6日撤銷市府處分。國民黨立法院黨團今天（11）日開記者會批評，民進黨政府如果要與民意對幹，他們將挺身而出，率桃園沿海居民包圍經濟部抗議，也不排除到桃科園區包圍廠區，力阻施工建廠。

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘、副書記長萬美玲，以及國民黨立委涂權吉、賴士葆等人，今天在立法院國民黨團召開「SRF敗部復活，中央強推甩鍋地方，對不起桃園人」記者會。

涂權吉指出，經濟部選前表示，是否讓3家SRF廠商入園為桃園市府職權，尊重桃市府依法決定。不過，經濟部現在卻伸出黑手護航廠商。民進黨選前聲稱尊重市府職權，選後翻桌護航廠商，推翻市府撤銷入園決定，簡直凌弱暴寡、吃人夠夠，欺負、糟蹋長期支持民進黨的沿海居民，不排除至桃科園區包圍廠區，阻擋施工。

涂權吉表示，桃園市府今年3月撤銷3家SRF入園許可之時，時任立委的現任法務部次長黃世杰稱「經濟部推薦函是3間廠商申請入園依據，既然中央已收回，廠商的入園程序就不完備，故市府依規定廢止原專案入園同意，可謂於法有據」。但今天廠商訴願成功後，黃世杰卻痛批桃市府假廢止真放水，罔顧觀音居民權益。同一件事，不到3個月時間就有兩套說法，令沿海鄉親憤然、桃園市民錯愕。

涂權吉表示，當時3家SRF電廠進駐觀音，就是經濟部一手主導，前桃園市長鄭文燦配合，瞞著觀音居民偷偷硬上的假綠能政策，未經環評，也沒向當地居民說明。

萬美玲指出，幕後黑手究竟是誰？能讓中央政府對這個案子的態度反反覆覆，讓廠商可以起死回生，讓地方政府為難，最後還甩鍋給地方政府。不管是觀音居民、桃園市民，完全不接受中央政府這樣蠻橫的做法，桃園市府有自己可以規範監督廠商的權利。

國民黨立委賴士葆指出，國民黨團會全力挺桃園市府、桃園市長張善政，並支持抗爭三家SRF行動。本來外界對經濟部長郭智輝、環境部長彭啟明觀感不錯，沒想到這兩個人為了官位，出賣靈魂。為了民進黨的非核家園，將桃園、雙北百姓當作人體空氣清淨機，他們看不起郭智輝、彭啟明。

國民黨立院黨團首席副書記長林思銘最後表示，經濟部讓桃園觀音的SRF電廠「敗部復活」，此舉就是選前做一套、選後做一套。民進黨選前說不能讓SRF電廠設在桃園，會汙染地方，但現在中央卻又出來自己打臉。