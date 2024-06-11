里長赴陸應申報？卓榮泰曝前提：國安單位應注意

國民黨立委柯志恩今（11）日質詢關注，行政院長卓榮泰過去擔任立委時曾要求「兩岸開太平」，卓榮泰說，他仍主張兩岸和平共榮，但千禧年至今大陸對台態度驟變，盼能弦改更張。至於里長赴陸是否需要申報？卓指出，還要討論，但集體的、某個時間特別多的，國安單位應該關注。

卓榮泰今率內閣團隊赴立法院接受立委質詢，柯志恩質詢時問道，過去是否去過大陸，卓榮泰說「有，兩三次」，那時候不需要報備，至於是否有接受落地招待，他說，那時候沒有公職身份，都由過去的台商朋友招待。

柯志恩續指，過去里長也是循此模式，但卓榮泰說，有的里長回來談的不是這樣子，柯表示，儘管大部分里長都自認清白，但檢調約談讓里長嚇得要死，心生恐懼，現在陸委會喊要申報；卓榮泰說，是否要申報，這是一個討論過程，如果是集體、有目的在某個時間特別多人赴陸，國安單位應該關注。

柯志恩提醒，照民進黨說法，大陸統戰模式從以前到現在都一致，過去卓榮泰和許多民進黨立委都沒申報，現在卻要改變模式，政府應對台灣民主自由有信心，有沒有申報根本不是重點，兩岸間的平常交流不需要引發申報爭議。

柯志恩續指，海基會董事長鄭文燦接任時說，若兩岸能互相開放團客，不要計較大小，只要互惠交流就算對等。卓榮泰說，他贊成兩岸持續善意溝通，團客部分，5月底已經恢復舊團，但這次去也有團客遭受到人身不自由，這要持續觀察。

柯志恩提醒，鄭文燦說不要對陸配貼政治標籤，要從人道本質出發，她也以過去卓榮泰任立委時，對時任行政院長唐飛所言「兩岸應該開太平」，如今轉換職位，盼能達成過去期望。

卓榮泰強調，他現在還是主張兩岸和平共榮，共榮是積極的，和平是善意對待的，這條大路可以往前走，也願意為此積極努力，但他直言，2000年到現在，中國大陸對台態度驟變，希望對岸能夠改弦更張。