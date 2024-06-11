快訊

台股盤中站上22,000點！終場紅翻黑跌66點收21,792點 台積電再創新高

台中工安意外！西屯區新建案1工人18樓墜地頭破身亡

員工紛紛出走…她空降餐廳老闆「請不到人」急求救 網看1條件秒懂：超爛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳學聖預測：覆議不會過、倒閣不發生、釋憲會認定違憲

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前立委陳學聖今（11）日在臉書表示，他大膽預測「覆議不會過、倒閣不會發生、釋憲一定會認定違憲」。圖／聯合報系資料照片
前立委陳學聖今（11）日在臉書表示，他大膽預測「覆議不會過、倒閣不會發生、釋憲一定會認定違憲」。圖／聯合報系資料照片

立法院日前通過國會改革法案，行政院提出復議案，前立委陳學聖今（11）日在臉書表示，他大膽預測「覆議不會過、倒閣不會發生、釋憲一定會認定違憲」，看懂了就沒什麼好期待，國會改革案撲朔迷離，最後會不會只搏了聲量，空過一場？

陳學聖認為，行政院提的覆議案不會過，因為朝野沒有人會跑票；倒閣也不會發生，因為沒人想改選；釋憲一定會認定違憲，因為都是執政黨自己人。賴清德總統讓他想起當年的台北市長陳水扁

陳學聖認為，賴清德動員群眾、發動策翼、主導輿情，要的就是搏聲量、拉高支持度，不想未來四年都被「四成總統」得票魔咒緊箍著，1994年陳水扁選上台北市長，也面臨三黨不過半的台北市議會，但陳水扁不尋求府會共識，反而天天府會大戰。

陳學聖指控，當時的陳水扁只想把台北市議會醜化、妖魔化，讓自己站在道德的制高點、正義的一方，結果紅了是紅了，但也只當了一屆台北市長，他當時是台北市議員，是見證者。

總統賴清德（中）、前總統陳水扁（右）。圖/聯合報系資料照片
總統賴清德（中）、前總統陳水扁（右）。圖/聯合報系資料照片

陳學聖 陳水扁

延伸閱讀

澄清非昨是今非 柯建銘：國會改革藍白版本通過「一定提釋憲」

翁曉玲曝柯建銘、陳水扁改革案 「30年前理想還在嗎」

沒被特赦全因「不認犯罪所得」 陳水扁嗆公開扁案金流：寧死在法庭

影／陳水扁出席募款餐會 陳致中：自己的清白自己拼

相關新聞

陳學聖預測：覆議不會過、倒閣不發生、釋憲會認定違憲

立法院日前通過國會改革法案，行政院提出復議案，前立委陳學聖今天在臉書表示，他大膽預測「覆議不會過、倒閣不會發生、釋憲一定...

綠釀罷免藍委涂權吉 是為搬開妨礙SRF的大石頭？

經濟部撤銷桃園市府廢止SRF廠入園處分，3家SRF電廠又能進駐觀音桃科園區，引發地方強烈不滿。國民黨桃園市議員黃敬平今天...

被大姑夫控涉潛艦聲紋不法案 徐巧芯：檢調有懷疑要快辦

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。有周刊報導稱，杜秉澄在...

小艇闖淡水與無人機金門空投 「不設防」心理戰恐層出不窮

一名60歲阮姓大陸男子，6月9日駕駛小艇衝入淡水河口，碰撞一艘交通船後才被海巡人員逮捕。海委會主委管碧玲表示，阮姓男子曾為中共海軍，曾擔任過艇長，海巡人員處理過程中確實有誤判。國防部長顧立雄則說，不排除是灰色襲擾。 如果阮姓男子只是存心偷渡來台，應會找一個更為偏僻的海岸悄悄登陸，他大剌剌直奔淡水渡船頭，顯然是刻意要將自己的行為曝光為新聞事件，此舉跟近期大陸無人機到金門上空投擲傳單，實質上都達到了一樣的效果。

將赴海峽論壇 張麗善：若都不去是給賴總統祭更多閉門羹

兩岸交流平台「海峽論壇」6月15日將在廈門舉行，雲林縣、金門縣政府已向陸委會申請赴中許可。雲林縣長張麗善表示，她人還沒去...

北京施壓賴政府華府卻低調 台灣在美中角力地位耐人尋味

賴清德總統上台後，北京接連祭出軍演和縮減ECFA關稅減讓等手法施壓，相較於美國官員在520前對北京的三令五申，如今的華府更加低調，對外不主動談及台海局勢，並持續與中方官員互動往來；美台的結盟暫時毋需擔心，國人更應看清台灣在美國對中戰略所扮演的角色和地位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。