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陳學聖預測：覆議不會過、倒閣不發生、釋憲會認定違憲
立法院日前通過國會改革法案，行政院提出復議案，前立委陳學聖今（11）日在臉書表示，他大膽預測「覆議不會過、倒閣不會發生、釋憲一定會認定違憲」，看懂了就沒什麼好期待，國會改革案撲朔迷離，最後會不會只搏了聲量，空過一場？
陳學聖認為，行政院提的覆議案不會過，因為朝野沒有人會跑票；倒閣也不會發生，因為沒人想改選；釋憲一定會認定違憲，因為都是執政黨自己人。賴清德總統讓他想起當年的台北市長陳水扁。
陳學聖認為，賴清德動員群眾、發動策翼、主導輿情，要的就是搏聲量、拉高支持度，不想未來四年都被「四成總統」得票魔咒緊箍著，1994年陳水扁選上台北市長，也面臨三黨不過半的台北市議會，但陳水扁不尋求府會共識，反而天天府會大戰。
陳學聖指控，當時的陳水扁只想把台北市議會醜化、妖魔化，讓自己站在道德的制高點、正義的一方，結果紅了是紅了，但也只當了一屆台北市長，他當時是台北市議員，是見證者。
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