立院初審宗教團體不動產處理期限展延2年 內政部支持

「宗教團體以自然人名義登記不動產暫行條例」申請期間在今（11）日屆滿。內政部今天說，立法院已初審通過將期限延長2年，內政部支持修法，並將協助宗教團體辦理相關不動產權利歸屬審認作業。

內政部透過新聞稿指出，立法院內政委員會6月5日初審通過「宗教團體以自然人名義登記不動產處理暫行條例」第5條修正草案，將宗教團體向主管機關申請不動產權利歸屬審認期限，從條例施行之日起2年內，延長為4年。

內政部表示，支持延長申請期限，未來將配合修正結果，在延長申請期限內，積極協助宗教團體辦理相關不動產權利歸屬審認作業，以保障宗教團體權益。

內政部指出，考量宗教團體申請文件準備不易，已放寬民政主管機關對於應備文件的採認原則，降低申請門檻。暫行條例施行至今已協助超過600家宗教團體，完成超過500筆不動產更名登記、1300筆不動產限制登記。

內政部說，仍有部分宗教團體因購買或受贈不動產的年代久遠，無法在期限內提出申請文件，為保障宗教團體財產，內政部將支持、配合修法延長申請期限。

內政部呼籲宗教團體把握申請期限，積極辦理不動產權屬審認，以保障自身權益，減少私權糾紛。如有疑問，可洽地方政府諮詢窗口。