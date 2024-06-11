中東專家倡「和平推」促兩岸對話 卓榮泰：持開放態度

賴清德總統上任，兩岸正適逢新局，前美軍顧問、中東專家提倡「和平推」構想，鼓勵兩岸對話，行政院長卓榮泰今（11）日表示，台灣地處地緣政治的敏感地帶，應該研析各種維護和平的方式，只要是正面、善意且友善的建議，政府都會用開放的態度面對，不過會堅持和平的方式。

行政院長卓榮泰今天率領部會首長，前往立法院進行施政報告並備質詢，民進黨立委陳秀寳質詢時指出，前駐伊拉克美軍政治顧問、前北約駐阿富汗國際安全部隊顧問艾瑪・思蓋（Emma Sky）訪台，談及被動不能帶來和平，並且提出「和平推」（peace game）的想法，盼兩岸付出更多努力做和平推演，而非一味進行兵推（war game），詢問卓榮泰是否支持。

卓榮泰答詢時表示，維持和平有很多方法手段，台灣身處地緣政治的敏感地帶，應該研析各種可以爭取、維護和平的所有方式，同時也希望所有的民主夥伴國家，如同重視台灣的科技發展，也能夠重視台灣安全，還有其他的防衛問題。

卓榮泰強調，只要是正面、善意且友善的任何建議，政府都會用開放的態度面對，但是終極的目標只有一個，就是反對使用武力跟暴力，而是要堅持用和平的方式，促進印太地區的穩定跟發展。