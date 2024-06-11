合法加熱菸上路卡關 卓揆：已聽到各界意見會盡速處理
行政院長卓榮泰今（11）日赴立法院施政報告並備質詢，國民黨立委黃建賓質詢時詢問加熱菸是否仍屬於違禁品？加熱菸何時能合法上路？卓榮泰回覆表示，加熱菸須先經過健康風險評估審查通過才能合法上路，目前仍未有加熱菸通過審查，衛福部已聽到各界意見，會盡速處理。
黃建賓指出，國內近期有許多人從國外走私加熱菸被查獲，問題越趨嚴重，去年海關就查獲1300多件，共沒收9萬3千800條的加熱菸，加熱菸納管相關法令早已在去年通過，為何至今加熱菸還未正式合法？此外，黃建賓還說，菸捐是衛福部國健署成人癌症篩檢經費主要來源，但菸品走私情形嚴重，致菸捐逐年減少，2023年的菸捐總額是275億元，與2022年的301億元相比減少26億元，質疑短徵的26億元是否就是走私菸品業者賺走的錢？詢問到底何時可以讓合法加熱菸正式上路？
卓榮泰回覆質詢時說，他知道近期社會對加熱菸法制化、合法化有許多討論，但加熱菸的健康風險評估審查還沒有完成，目前仍在程序當中，衛福部已聽到各界意見，一定會盡速處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言