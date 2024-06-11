影／15日台南青鳥對決藍鳥 黃偉哲：不必等攻擊令

國會改革法案大戰，藍綠都宣布6月15日在台南舉行座談會，戰場從立院延伸到街頭。台南市長黃偉哲上午受訪時表示，不必等到攻擊令發起，也不限於15日才開始，平常就要做，包括花東建設條例修改，還有藍白提案要修改的財政收支劃分法，非常荒謬，也嚴重踐踏台南，都要一併向地方民眾做訴求。

黃偉哲以藍白提案要修改的財劃法為例，新北市的人口是台南2倍，但獲得的統籌分配款是台南的好幾倍，台南市只有254億，新北是600多億，這是很荒謬，不單是嚴重的重北輕南，而且是踐踏台南，台南跟高雄或嘉義等縣市，對這種政治性、報復性的、情緒性的財劃法是無法接受的，針對覆議案其他荒謬的立法和修法，都要一併跟地方做訴求。

黃偉哲說，國民黨財劃法修正草案，經財政部試算，6都中以台南市、高雄市增加的統籌分配款僅約254、330億元最少，增幅比例甚至低於連江、金門；此版本把原本土地因素去掉，也未考量老年人口，只按人口數分配，毫不考慮財政紀律及各縣市實際需求，將導致消化預算恐浪費支出 。

黃偉哲說，不是只有特定時間要做論述，民進黨台南市黨部15日在台南的宣講行動，也會盡可能參加。