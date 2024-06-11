聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭爆餵黑資料涉介入綠委初選 劉彥澧：無行政不中立
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。有周刊報導稱，林于倫日前出庭時，指曾提供黑資料給徐巧芯與她的丈夫劉彥澧，涉嫌介入民進黨台南市立委初選。對此，劉彥澧表示，並無行政不中立之情事，盼外界勿以訛傳訛。
鏡週刊報導，徐巧芯在去年5月綠營立委初選時曾經爆料，指尋求連任的賴惠員涉論文抄襲，林于倫在法庭親口證實，相關資料都是他提供給徐巧芯的丈夫、台中市研考會主委劉彥澧轉交，主要是為了幫賴惠員的對手郭貞慧競選，但他交資料給劉時並沒有向郭貞慧說；由於劉彥澧身為公務員卻違反行政中立，介入他黨初選，政治責任也有待釐清。
針對周刊報導，劉彥澧回應，相關行為無涉及公務，亦無運用公家資源或公務職權，並無行政不中立之情事，盼外界勿以訛傳訛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言