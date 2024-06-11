遭爆餵黑資料涉介入綠委初選 劉彥澧：無行政不中立

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。有周刊報導稱，林于倫日前出庭時，指曾提供黑資料給徐巧芯與她的丈夫劉彥澧，涉嫌介入民進黨台南市立委初選。對此，劉彥澧表示，並無行政不中立之情事，盼外界勿以訛傳訛。

鏡週刊報導，徐巧芯在去年5月綠營立委初選時曾經爆料，指尋求連任的賴惠員涉論文抄襲，林于倫在法庭親口證實，相關資料都是他提供給徐巧芯的丈夫、台中市研考會主委劉彥澧轉交，主要是為了幫賴惠員的對手郭貞慧競選，但他交資料給劉時並沒有向郭貞慧說；由於劉彥澧身為公務員卻違反行政中立，介入他黨初選，政治責任也有待釐清。

針對周刊報導，劉彥澧回應，相關行為無涉及公務，亦無運用公家資源或公務職權，並無行政不中立之情事，盼外界勿以訛傳訛。