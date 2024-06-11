快訊

日本再生能源前哨戰 台積電進駐熊本或為跨國爭取綠能

花東三法恐成最後稻草 國民黨「朱傅體制」已生變數？

綠釀罷免藍委涂權吉 是為搬開妨礙SRF的大石頭？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭爆餵黑資料涉介入綠委初選 劉彥澧：無行政不中立

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
劉彥澧針對周刊爆料表示，並無行政不中立之情事，盼外界勿以訛傳訛。本報資料照片
劉彥澧針對周刊爆料表示，並無行政不中立之情事，盼外界勿以訛傳訛。本報資料照片

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。有周刊報導稱，林于倫日前出庭時，指曾提供黑資料給徐巧芯與她的丈夫劉彥澧，涉嫌介入民進黨台南市立委初選。對此，劉彥澧表示，並無行政不中立之情事，盼外界勿以訛傳訛。

鏡週刊報導，徐巧芯在去年5月綠營立委初選時曾經爆料，指尋求連任的賴惠員涉論文抄襲，林于倫在法庭親口證實，相關資料都是他提供給徐巧芯的丈夫、台中市研考會主委劉彥澧轉交，主要是為了幫賴惠員的對手郭貞慧競選，但他交資料給劉時並沒有向郭貞慧說；由於劉彥澧身為公務員卻違反行政中立，介入他黨初選，政治責任也有待釐清。

針對周刊報導，劉彥澧回應，相關行為無涉及公務，亦無運用公家資源或公務職權，並無行政不中立之情事，盼外界勿以訛傳訛。

丈夫 徐巧芯 郭貞慧

延伸閱讀

徐巧芯遭大姑丈夫指控涉潛艦聲紋 北檢：如涉不法就會調查

被大姑夫控涉潛艦聲紋不法案 徐巧芯：檢調有懷疑要快辦

陸船翻覆事件未解 徐巧芯問卓揆：遺體要放一千多天？

國軍「生育子女、育有子女」調查 顧立雄也被考倒

相關新聞

綠釀罷免藍委涂權吉 是為搬開妨礙SRF的大石頭？

經濟部撤銷桃園市府廢止SRF廠入園處分，3家SRF電廠又能進駐觀音桃科園區，引發地方強烈不滿。國民黨桃園市議員黃敬平今天...

被李明賢爆料問藍可否讓新北 黃國昌還原兩人對話

國民黨台北市議員李明賢昨天在政論節目中爆料，民眾黨立委黃國昌曾私下問他「國民黨有可能禮讓嗎？」黃國昌今天受訪時還原兩人對...

被大姑夫控涉潛艦聲紋不法案 徐巧芯：檢調有懷疑要快辦

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。有周刊報導稱，杜秉澄在...

合法加熱菸上路卡關 卓揆：已聽到各界意見會盡速處理

行政院長卓榮泰今天赴立法院施政報告並備質詢，國民黨立委黃建賓質詢時詢問加熱菸是否仍屬於違禁品？加熱菸何時能合法上路？卓榮...

「葉元之小心了！」 郭正亮曝新潮流的她想選立委：一發狠就幹

青鳥運動後，針對台灣立委的罷免討論與行動逐漸浮上檯面，藍營徐巧芯、葉元之等人成狙擊目標。對此，前立委郭正亮表示，雖然他不認為葉元之會輕易被罷免，但最近傳出民進黨新北市議員戴瑋姍很想出來選，她是總統賴清德的嫡系，如果新潮流發狠，葉元之得小心。

影／15日台南青鳥對決藍鳥 黃偉哲：不必等攻擊令

國會改革法案大戰，藍綠都宣布6月15日在台南舉行座談會，戰場從立院延伸到街頭。台南市長黃偉哲上午受訪時表示，不必等到攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。