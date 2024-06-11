防第五縱隊 顧立雄：平時軍警共同保護關鍵基礎設施

民進黨立委沈伯洋日前指出，「第五縱隊」不完全是中共間諜，應該要有專責單位應對第五縱隊跟潛在的在地協力者。國防部長顧立雄今（11）日表示，國軍與警政署有簽支援協定，平時與保二總隊共同保護關鍵基礎設施，戰時則由國軍部隊負責保護。

顧立雄今天在立法院受訪表示，國安聯防機制本來就有蒐集相關滲透情報，國軍跟警政署有簽支援協定，會與保二總隊共同保護關鍵基礎設施，現在會增加警力進入關鍵基礎設施，提防「第五縱隊」破壞，國軍在平時就可以參與支援，戰時本來就由國軍部隊進駐保護。

近日金門出現大陸民間無人機空投印有統戰文宣傳單，顧立雄說，這樣行為是有害於兩岸人民的情感，無助於台海地區和平穩定，中方應該停止這樣的行為。