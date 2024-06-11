卓榮泰：穩定供電是政府責任 一定會重視也要達到

青鳥運動後，針對台灣立委的罷免討論與行動逐漸浮上檯面，藍營徐巧芯、葉元之等人成狙擊目標。對此，前立委郭正亮表示，雖然他不認為葉元之會輕易被罷免，但最近傳出民進黨新北市議員戴瑋姍很想出來選，她是總統賴清德的嫡系，如果新潮流發狠，葉元之得小心。

2024-06-11 12:01