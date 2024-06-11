「葉元之小心了！」 郭正亮曝新潮流的她想選立委：一發狠就幹

青鳥運動後，針對台灣立委的罷免討論與行動逐漸浮上檯面，藍營徐巧芯、葉元之等人成狙擊目標。對此，前立委郭正亮表示，雖然他不認為葉元之會輕易被罷免，但最近傳出民進黨新北市議員戴瑋姍很想出來選，她是總統賴清德的嫡系，如果新潮流發狠，葉元之得小心。

郭正亮先前曾說過，因為葉元之常上政論節目，所以他不認為對方仇恨值有那麼高，應該不太容易被罷免。不過郭正亮10日在節目《大新聞大爆卦》透露，表示民進黨真的有鎖定一些罷免的對象，其中最危險的地方正是葉所在的板橋，戴瑋姍很想選，她過去是吳思瑤辦公室主任，也是賴清德正嫡系，「這個新潮流如果一發狠，就真的幹了！所以葉元之真的要小心一點」。

不過郭正亮也提到，針對罷免，在台北市的話其實國民黨要造勢比較容易，尤其也會鎖定綠營吳思瑤和吳沛憶，畢竟當初這兩人是三腳督，若是泛藍票數相加其實是贏的。

行政院對國會改革修法提出覆議，由於此案具高度政治性，立法院有意邀行政院長卓榮泰說明覆議理由，預估院會最快表決覆議案時間點，可望落在下周二（18日）。卓榮泰今（11）日表示，尊重立法院決定，期盼有機會能表達行政院立場，兩院再度啟動憲政秩序的互動。