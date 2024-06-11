快訊

日本再生能源前哨戰 台積電進駐熊本或為跨國爭取綠能

花東三法恐成最後稻草 國民黨「朱傅體制」已生變數？

綠釀罷免藍委涂權吉 是為搬開妨礙SRF的大石頭？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

親綠民團延續「青鳥行動」 將前進新北辦集會

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
親綠民團延續青鳥行動，周末前進新北辦集會。圖／聯合報系資料照片
親綠民團延續青鳥行動，周末前進新北辦集會。圖／聯合報系資料照片

民進黨將延續「青鳥行動」，14日起發起「反擴權、護民主」全台宣講，親綠公民團體包括經濟民主連合、公投護台灣聯盟及新北青年公共事務協會及本土小黨等，也將進行第二階段「在地對話，前進新北」行動，要在板橋、淡水、基隆等地舉辦活動，為第三階段再次回到立院集結行動作準備。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜表示，5月17日到28日第一階段的反國會濫權行動，已取得初步的成果，許多藍營立委及國民黨地方派系忌憚台灣自主公民的力量，怕被罷免或兩年後、4年後選舉被選民淘汰，已經開始跳船。公民團體將籌畫6月14日在板橋（葉元之選區）、15日在淡水（洪孟楷選區）、16日在基隆（林沛祥選區），連續三天舉辦「公民反國會濫權，拒絕民主倒退」中型戶外集會。

台灣公民陣線新北工作隊隊長賴中強表示，從1921年台灣議會設置請願運動開始，台灣人百年的民主追求，向來都是政治社會文化運動走在政黨的前面，牽引政黨的前進。此刻台灣民主面對各種內外夾雜的挑戰與危機，讓大家繼續前人的步伐，讓台灣公民陣線與各地公民團體與自主公民，一起防衛、鞏固與深化台灣的民主。

公民團體 新北 淡水

延伸閱讀

獨／黃國昌要藍禮讓新北恐破滅 劉和然要帶隊出訪巴西

被李明賢爆料問藍可否讓新北 黃國昌還原兩人對話

影／新北屁孩囂張當街開槍 落網供稱不爽毒品糾紛被出賣

新北娃娃機店 夜間營業需申請

相關新聞

綠釀罷免藍委涂權吉 是為搬開妨礙SRF的大石頭？

經濟部撤銷桃園市府廢止SRF廠入園處分，3家SRF電廠又能進駐觀音桃科園區，引發地方強烈不滿。國民黨桃園市議員黃敬平今天...

被李明賢爆料問藍可否讓新北 黃國昌還原兩人對話

國民黨台北市議員李明賢昨天在政論節目中爆料，民眾黨立委黃國昌曾私下問他「國民黨有可能禮讓嗎？」黃國昌今天受訪時還原兩人對...

被大姑夫控涉潛艦聲紋不法案 徐巧芯：檢調有懷疑要快辦

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。有周刊報導稱，杜秉澄在...

合法加熱菸上路卡關 卓揆：已聽到各界意見會盡速處理

行政院長卓榮泰今天赴立法院施政報告並備質詢，國民黨立委黃建賓質詢時詢問加熱菸是否仍屬於違禁品？加熱菸何時能合法上路？卓榮...

「葉元之小心了！」 郭正亮曝新潮流的她想選立委：一發狠就幹

青鳥運動後，針對台灣立委的罷免討論與行動逐漸浮上檯面，藍營徐巧芯、葉元之等人成狙擊目標。對此，前立委郭正亮表示，雖然他不認為葉元之會輕易被罷免，但最近傳出民進黨新北市議員戴瑋姍很想出來選，她是總統賴清德的嫡系，如果新潮流發狠，葉元之得小心。

影／15日台南青鳥對決藍鳥 黃偉哲：不必等攻擊令

國會改革法案大戰，藍綠都宣布6月15日在台南舉行座談會，戰場從立院延伸到街頭。台南市長黃偉哲上午受訪時表示，不必等到攻擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。