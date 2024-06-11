親綠民團延續「青鳥行動」 將前進新北辦集會

民進黨將延續「青鳥行動」，14日起發起「反擴權、護民主」全台宣講，親綠公民團體包括經濟民主連合、公投護台灣聯盟及新北青年公共事務協會及本土小黨等，也將進行第二階段「在地對話，前進新北」行動，要在板橋、淡水、基隆等地舉辦活動，為第三階段再次回到立院集結行動作準備。

台灣公民陣線新北工作隊副隊長羅宜表示，5月17日到28日第一階段的反國會濫權行動，已取得初步的成果，許多藍營立委及國民黨地方派系忌憚台灣自主公民的力量，怕被罷免或兩年後、4年後選舉被選民淘汰，已經開始跳船。公民團體將籌畫6月14日在板橋（葉元之選區）、15日在淡水（洪孟楷選區）、16日在基隆（林沛祥選區），連續三天舉辦「公民反國會濫權，拒絕民主倒退」中型戶外集會。

台灣公民陣線新北工作隊隊長賴中強表示，從1921年台灣議會設置請願運動開始，台灣人百年的民主追求，向來都是政治社會文化運動走在政黨的前面，牽引政黨的前進。此刻台灣民主面對各種內外夾雜的挑戰與危機，讓大家繼續前人的步伐，讓台灣公民陣線與各地公民團體與自主公民，一起防衛、鞏固與深化台灣的民主。