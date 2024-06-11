獨／黃國昌要藍禮讓新北市長恐破滅？劉和然要帶隊出訪巴西

2026新北市長布局備受外界關注，國民黨台北市議員李明賢昨說，民眾黨立委黃國昌日前閒聊問，國民黨有無可能循著民眾黨主席柯文哲2014年參選台北市長的整合模式。新北副市長劉和然也被視為市長人員之一，劉說，現階段跟著市長一起把事情做好，6月中旬也將代表新北出訪巴西聖保羅。

劉和然表示，現階段有這麼多人想要投入新北市服務，代表新北市有很多潛力，還有很多可以發揮的地方，可以讓這個都市更蛻變、更進步，不管是國民黨人才濟濟，或是其他人想參與，對新北市是好事，讓選民有很多選擇。

劉和然坦言，現階段要談誰出來選真的太早，以他目前副市長的角色，市政就是延續8年選民的託付，他前陣子陪市長侯友宜去29區出席里長座談、了解基層，現在就是解決在地聲音跟在地問題，同時著墨國際共同議題，「現階段跟著市長一起把這些事情做好，就是現在要做的」。

據悉，劉和然6月中旬將要代表新北市，出訪在巴西聖保羅舉辦每3年一次的地方政府永續發展理事會（ICLEI）世界大會。劉今也證實此事，表示他本來就是台灣在ICLE東南亞的中執委，也是台灣的代表。

劉和然說，基本上一個城市最重要的治理，一定是全球思考、全球接軌；在地落實、在地實踐，且氣候變遷也是現在備受關注的議題，城市跟城市對話，最直接的語言就是氣候議題，這次台灣也不可能會缺席。