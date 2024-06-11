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問藍會否禮讓新北市長？綠酸黃國昌：滿腦子政治權力

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨台北市議員李明賢昨天在政論節目爆料，民眾黨立法院黨團總召黃國昌曾在廁所親口問他國民黨有沒有可能禮讓。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員李明賢昨天在政論節目爆料，民眾黨立法院黨團總召黃國昌曾在廁所親口問他國民黨有沒有可能禮讓。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委黃國昌布局新北市長選舉動作頻頻，國民黨台北市議員李明賢昨天在政論節目爆料，黃曾在廁所親口問他國民黨有沒有可能禮讓，但他回應不太可能。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（11）日批評，黃國昌滿腦子政治與權利，難怪在立法院甘於成為「傅隨組織」，一人綁架民眾黨，讓民眾黨淪為「小藍黨」。

吳思瑤指出，最近社群上有很多哏圖，都在描述或諷刺黃國昌，連上廁所都心心念念能不能選新北市長，想爭取國民黨是不是能夠提名他，「滿腦子就是政治、權力」，無怪乎黃在立法院甘於成為「傅（指國民黨總召傅崐萁）隨組織」，甘於一人綁架民眾黨，讓民眾黨淪為「小藍黨」。

吳思瑤指出，即便民眾黨柯文哲多次喊話民眾黨不需要團進團出、要維持主體性，但民眾黨團總召黃國昌不以民眾黨的發展路線為念，而是以自己的仕途發展、政治權位為主要的思考，未來民眾黨在立法院的運作發展，當然會讓大家非常擔心，「所以請黃國昌上廁所就專心上吧」。

民眾黨 黃國昌

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