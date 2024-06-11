問藍會否禮讓新北市長？綠酸黃國昌：滿腦子政治權力

民眾黨立委黃國昌布局新北市長選舉動作頻頻，國民黨台北市議員李明賢昨天在政論節目爆料，黃曾在廁所親口問他國民黨有沒有可能禮讓，但他回應不太可能。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（11）日批評，黃國昌滿腦子政治與權利，難怪在立法院甘於成為「傅隨組織」，一人綁架民眾黨，讓民眾黨淪為「小藍黨」。

吳思瑤指出，最近社群上有很多哏圖，都在描述或諷刺黃國昌，連上廁所都心心念念能不能選新北市長，想爭取國民黨是不是能夠提名他，「滿腦子就是政治、權力」，無怪乎黃在立法院甘於成為「傅（指國民黨總召傅崐萁）隨組織」，甘於一人綁架民眾黨，讓民眾黨淪為「小藍黨」。

吳思瑤指出，即便民眾黨柯文哲多次喊話民眾黨不需要團進團出、要維持主體性，但民眾黨團總召黃國昌不以民眾黨的發展路線為念，而是以自己的仕途發展、政治權位為主要的思考，未來民眾黨在立法院的運作發展，當然會讓大家非常擔心，「所以請黃國昌上廁所就專心上吧」。