被李明賢爆料問藍可否讓新北 黃國昌還原兩人對話

國民黨台北市議員李明賢昨天在政論節目中爆料，民眾黨立委黃國昌曾私下問他「國民黨有可能禮讓嗎？」黃國昌今（11）日受訪時還原兩人對話與情境，強調要不要整合要看民眾黨主席柯文哲和黨內的決定，上廁所聊的簡短對談不會太放在心上。

黃國昌還原他與李明賢對話，表示日前錄節目，下節目後李明賢跟他說，如果這樣下去，民進黨現在想的就是要漁翁得利，「還是要想辦法整合出一組來」他反問李明賢，國民黨會接受比民調嗎？李回答「當然不會」，兩人對話就到此。

黃國昌否認自己先說禮讓，是李明賢說「我們一定要想辦法整合出一組來」他說「如果要整合出一組來，那國民黨要比民調嗎」李明賢說不會。

媒體問是否有誤解，黃國昌說，下了節目上洗手間，簡短對談不會太放在心上，現在重要的是要把工作做好。至於有沒有誤解，黃國昌說今天剛好要去上李明賢的網路節目，會再好好聊聊，忠實還原那天在洗手間對話的內容。

黃國昌指出，要不要整合？他只有一個態度，就是看柯文哲和台灣民眾黨的決定。到目前為止，台灣民眾黨的主體性一直都維持著，一點問題都沒有；台灣民眾黨跟國民黨的合作是法案上的合作，這是早就在黨團作成的決議，包括國會改革、吹哨者保護法、財政收支劃分法等。