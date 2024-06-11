快訊

她目睹慣犯進咖啡廳「不消費還霸佔4座位」 網掀共鳴：這種人不少

疑欠3萬引殺機！19歲孝子擺攤付母醫藥費 被痛毆丟包老闆家樓下慘死

開槍了！北韓「侵犯」軍事分界線 南韓軍急發警告射擊驅回

被李明賢爆料問藍可否讓新北 黃國昌還原兩人對話

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌（右）、國民黨台北市議員李明賢（中）常在政論節目同台。圖／引用自李明賢臉書
民眾黨立委黃國昌（右）、國民黨台北市議員李明賢（中）常在政論節目同台。圖／引用自李明賢臉書

國民黨台北市議員李明賢昨天在政論節目中爆料，民眾黨立委黃國昌曾私下問他「國民黨有可能禮讓嗎？」黃國昌今（11）日受訪時還原兩人對話與情境，強調要不要整合要看民眾黨主席柯文哲和黨內的決定，上廁所聊的簡短對談不會太放在心上。

黃國昌還原他與李明賢對話，表示日前錄節目，下節目後李明賢跟他說，如果這樣下去，民進黨現在想的就是要漁翁得利，「還是要想辦法整合出一組來」他反問李明賢，國民黨會接受比民調嗎？李回答「當然不會」，兩人對話就到此。

黃國昌否認自己先說禮讓，是李明賢說「我們一定要想辦法整合出一組來」他說「如果要整合出一組來，那國民黨要比民調嗎」李明賢說不會。

媒體問是否有誤解，黃國昌說，下了節目上洗手間，簡短對談不會太放在心上，現在重要的是要把工作做好。至於有沒有誤解，黃國昌說今天剛好要去上李明賢的網路節目，會再好好聊聊，忠實還原那天在洗手間對話的內容。

黃國昌指出，要不要整合？他只有一個態度，就是看柯文哲和台灣民眾黨的決定。到目前為止，台灣民眾黨的主體性一直都維持著，一點問題都沒有；台灣民眾黨跟國民黨的合作是法案上的合作，這是早就在黨團作成的決議，包括國會改革、吹哨者保護法、財政收支劃分法等。

台灣民眾黨 李明賢 黃國昌

延伸閱讀

廁所聊政治 李明賢爆料：黃國昌問藍有無可能讓新北市長

國會改革案覆議大戰 黃國昌：民進黨要講道理、還是動武力？

影／2026新北市長「與侯同行」？黃國昌揭合作可能性

民進黨下鄉反制國會改革案 黃國昌酸：為何反對跳票8年的法案？

相關新聞

被大姑夫控涉潛艦聲紋不法案 徐巧芯：檢調有懷疑要快辦

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。有周刊報導稱，杜秉澄在...

李明賢爆黃國昌問藍可能讓新北嗎？黃國昌還原兩人對話

國民黨台北市議員李明賢昨天在政論節目中爆料，民眾黨立委黃國昌曾私下問他「國民黨有可能禮讓嗎？」黃國昌今天受訪時還原兩人對...

陸男駕快艇闖淡水河 侯友宜：國安第一線通報機制完全沒掌握

新北市淡水渡船頭傳出1名陸籍中年男子駕駛快艇闖進淡水河口。新北市長侯友宜今天表示，國境安全不容許有任何疏漏，發生這種事情...

國民黨主席選到底？侯友宜：聽都沒聽過很扯

媒體報導，新北市長侯友宜核心幕僚多次在餐敘提到「侯友宜選黨主席一定選到底」，侯友宜今天被問到此事「什麼核心幕僚，我聽都沒...

徐巧芯遭大姑丈夫指控涉潛艦聲紋 北檢：如涉不法就會調查

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。鏡週刊報導稱，杜秉澄在...

陸男駕快艇衝淡水渡船頭 卓榮泰：釐清責任、明確處分

陸籍男子日前駕小艇直衝淡水渡船碼頭，聲稱要「投奔自由」，海巡署挨批讓首都圈門戶洞開。對此，行政院長卓榮泰今（11）日強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。