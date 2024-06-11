國民黨主席選到底？侯友宜：聽都沒聽過很扯

媒體報導，新北市長侯友宜核心幕僚多次在餐敘提到「侯友宜選黨主席一定選到底」，侯友宜今（11）日被問到此事「什麼核心幕僚，我聽都沒聽過，這是一個完全很扯的一件事」，他現在的規畫是新北市2030願景，全力衝刺。

國民黨台北市議員李明賢日前爆料，與黃國昌聊到民眾黨主席柯文哲2014年參選台北市長的整合模式，黃問「你們國民黨有沒有可能讓（新北市長）？」李回說，「不可能，除非用民調整合」。

侯友宜今天說，最主要國民黨人才濟濟，黨也有一定規矩，按照步驟來，現階段還是努力把市政做好；至於新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、立委洪孟楷誰會獲得民意，侯說，所有人都以民為天，民意決定一切，「我們人民有智慧選出最好的新北領導人」。