中東專家倡「和平推」籲兩岸對話 卓榮泰：民主夥伴應重視台灣安全

有別於「兵推」，中東專家提倡「和平推」構想，鼓勵兩岸對話。行政院長卓榮泰今（11）日說，民主夥伴應像重視台灣科技發展一樣，重視台灣安全、防衛問題，並反對武力、堅持用和平方式，促進印太穩定、發展。

媒體報導，龍應台文化基金會邀請前駐伊拉克美軍政治顧問、前北約駐阿富汗國際安全部隊顧問艾瑪．思蓋（Emma Sky）訪台，她提出「和平推」（peacegame）構想，期盼兩岸都能付出更多努力來做和平推演，而非一味進行兵推（war game）。

立法院今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委陳秀寶質詢卓榮泰支不支持「和平推」。卓榮泰答詢，要和平有很多方法、手段，台灣身處地緣政治敏感地帶，應該研習可以爭取維護和平的各種方式，希望所有民主夥伴國家，能像重視台灣的科技發展一樣，也重視台灣的安全與防衛問題。

卓榮泰說，可持開放態度面對任何對台灣正面、善意的友善建議，但最終目的只有一個，就是反對武力、反對暴力，堅持用和平的方式，促進印太穩定、發展。