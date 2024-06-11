向立委說明國會改革覆議案？卓榮泰：尊重立院

行政院對國會職權修法提覆議，行政院長卓榮泰是否到立法院說明，引發討論。卓榮泰今（11）日受訪說，完全尊重立法院所做的任何決定，希望有機會向立委更清楚表達行政院的立場，這也是一種憲政秩序的互動。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢，相關部會首長列席。

卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對覆議案目前進度，包括是否收到總統府的核可，以及未來有可能要到立法院說明覆議理由，要如何說服在野黨立委。

卓榮泰表示，他相信總統賴清德一定很審慎檢視行政院送去的咨文，所羅列的覆議理由跟內容，也一定會在適當時間做出決定，但到目前為止，行政院還沒接到總統府相關來文。

卓榮泰說，一旦進入這個程序後，行政院完全依照程序正正當當、自自然然去面對覆議案，至於其他活動，包括黨務活動等，他不便多說，但要顧慮到整件事情發生的過程及現在民意反映。

至於立法院相關程序，卓榮泰說，當然完全尊重立法院所做的任何決定，也希望有機會、有時間能跟立委更清楚表達行政院的立場，2院（行政院、立法院）再度啟動一種憲政秩序的互動，他覺得這是民眾所願意看到的。

立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法、刑法部分條文等案，相關函文昨天送抵行政院。行政院提出7點理由認定上述條文窒礙難行，院會6月6日通過覆議案，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。

國民黨團書記長洪孟楷8日表示，黨團將請立法院長韓國瑜召開朝野協商，協商覆議案處理時間，並確認是否要邀請卓榮泰前來說明。