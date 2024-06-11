徐巧芯遭大姑丈夫指控涉潛艦聲紋 北檢：如涉不法就會調查

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。鏡週刊報導稱，杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件。台北地檢署今（11）日回應，如涉有相關不法，檢方就會調查。

全案源於，檢警追查一起詐騙集團金流，鎖定東霖公關顧問公司替詐欺集團洗錢，金達2700萬，發現東霖公司負責人為林于倫，而杜秉澄及劉向婕是上游，透過林于倫層層轉匯洗錢。

今年3月25日，檢警搜索劉向婕夫妻及林于倫等3人住處及辦公處，3人到案後自稱是虛擬貨幣幣商，只是在經營虛擬貨幣交易，否認有洗錢犯行，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，3人收押禁見至今。

今年4月17日，台灣基進黨認為，徐巧芯未交代清楚她與大姑夫妻的關係，與100萬的資金來源去向，赴北檢提告徐巧芯涉犯詐欺、貪汙及公職人員財產申報法等罪，檢方已收案，分他字案調查。檢方已將劉向婕等人涉詐案及徐巧芯遭提告貪汙等案，併案偵辦。

鏡週刊報導，杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易。對此，北檢回應，如涉有相關不法，檢方就會調查，近日不排除提訊杜秉澄等人，釐清案情。徐巧芯今駁斥，完全不是事實，檢調若有任何懷疑，一定要快辦。