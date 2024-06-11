快訊

疑欠3萬引殺機！19歲孝子擺攤付母醫藥費 被痛毆丟包老闆家樓下慘死

開槍了！北韓「侵犯」軍事分界線 南韓軍急發警告射擊驅回

陸男駕快艇衝淡水渡船頭「投奔自由」…首都圈門戶洞開 閣揆卓榮泰說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐巧芯遭大姑丈夫指控涉潛艦聲紋 北檢：如涉不法就會調查

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
有周刊報導稱，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件等。圖／聯合報系資料照片
有周刊報導稱，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件等。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。鏡週刊報導稱，杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件。台北地檢署今（11）日回應，如涉有相關不法，檢方就會調查。

全案源於，檢警追查一起詐騙集團金流，鎖定東霖公關顧問公司替詐欺集團洗錢，金達2700萬，發現東霖公司負責人為林于倫，而杜秉澄及劉向婕是上游，透過林于倫層層轉匯洗錢。

今年3月25日，檢警搜索劉向婕夫妻及林于倫等3人住處及辦公處，3人到案後自稱是虛擬貨幣幣商，只是在經營虛擬貨幣交易，否認有洗錢犯行，檢方向法院聲請羈押禁見獲准，3人收押禁見至今。

今年4月17日，台灣基進黨認為，徐巧芯未交代清楚她與大姑夫妻的關係，與100萬的資金來源去向，赴北檢提告徐巧芯涉犯詐欺、貪汙及公職人員財產申報法等罪，檢方已收案，分他字案調查。檢方已將劉向婕等人涉詐案及徐巧芯遭提告貪汙等案，併案偵辦。

鏡週刊報導，杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易。對此，北檢回應，如涉有相關不法，檢方就會調查，近日不排除提訊杜秉澄等人，釐清案情。徐巧芯今駁斥，完全不是事實，檢調若有任何懷疑，一定要快辦。

徐巧芯 洗錢 虛擬貨幣

延伸閱讀

被大姑夫控涉潛艦聲紋不法案 徐巧芯：檢調有懷疑要快辦

中天若勝訴如何救濟？ 卓榮泰：頻道回復 須照程序

陸船翻覆事件未解 徐巧芯問卓揆：遺體要放一千多天？

國軍「生育子女、育有子女」調查 顧立雄也被考倒

相關新聞

被大姑夫控涉潛艦聲紋不法案 徐巧芯：檢調有懷疑要快辦

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。有周刊報導稱，杜秉澄在...

陸男駕快艇闖淡水河 侯友宜：國安第一線通報機制完全沒掌握

新北市淡水渡船頭傳出1名陸籍中年男子駕駛快艇闖進淡水河口。新北市長侯友宜今天表示，國境安全不容許有任何疏漏，發生這種事情...

國民黨主席選到底？侯友宜：聽都沒聽過很扯

媒體報導，新北市長侯友宜核心幕僚多次在餐敘提到「侯友宜選黨主席一定選到底」，侯友宜今天被問到此事「什麼核心幕僚，我聽都沒...

徐巧芯遭大姑丈夫指控涉潛艦聲紋 北檢：如涉不法就會調查

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。鏡週刊報導稱，杜秉澄在...

陸男駕快艇衝淡水渡船頭 卓榮泰：釐清責任、明確處分

陸籍男子日前駕小艇直衝淡水渡船碼頭，聲稱要「投奔自由」，海巡署挨批讓首都圈門戶洞開。對此，行政院長卓榮泰今（11）日強調...

廁所聊政治 李明賢爆料：黃國昌問藍有無可能讓新北市長

2026新北市長布局，民眾黨立委黃國昌動作頻頻。國民黨台北市議員李明賢昨天在政治節目也爆料，指黃國昌日前錄影，兩人在廁所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。