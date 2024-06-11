廁所聊政治 李明賢爆料：黃國昌問藍有無可能讓新北市長

2026新北市長布局，民眾黨立委黃國昌動作頻頻。國民黨台北市議員李明賢昨（10）日在政治節目也爆料，指黃國昌日前錄影，兩人在廁所閒聊到民眾黨主席柯文哲2014年參選台北市長的整合模式，黃國昌詢問，「你們國民黨有沒有可能讓（新北市長）？」李回說，「不可能，除非用民調整合」。

至於新北市長侯友宜明年會不會參選國民黨主席？李明賢說，侯看起來很多動作，確實私底下也有人在講，但「侯選黨主席的目的是什麼？延續政治生命？選下一屆總統？」黨內很多人看好台中市長盧秀燕參選，但選黨主席對選總統是必要條件嗎？有加分嗎？還有財務問題也要處理好，所以看起來盧秀燕選黨主席的機會低，甚至有可能趨近於零，還有，黨主席朱立倫有不好嗎？

李明賢說，他與黃國昌常有機會在節目上遇到，有次兩人上廁所時隨便聊兩句，聊到民進黨與柯文哲當年在2013、2014參選台北市長的整合模式有一階段、二階段，黃國昌才問一句，「你們國民黨有沒有可能讓（新北市長）？」李明賢說，他當時回，「應該是不太可能」。

李明賢說，目前國民黨新北市長人選，包括副市長劉和然、北市副市長李四川等，很多人都可能選，還沒有正式表態，所以黃國昌也在節目上講，他每個縣市都有可能，沒有選定新北，不過目前看得出來黃鎖定新北，才提到怎麼做整合。

李明賢爆料一出，網友也湧入數百則留言，對於黃國昌問國民黨會不會讓？有網友笑稱，「李明賢不知道他做了什麼，小草要出征了」；還有網友說「古有司馬昭之心，今有黃國昌之心」。