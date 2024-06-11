快訊

疑欠3萬引殺機！19歲孝子擺攤付母醫藥費 被痛毆丟包老闆家樓下慘死

開槍了！北韓「侵犯」軍事分界線 南韓軍急發警告射擊驅回

陸男駕快艇衝淡水渡船頭「投奔自由」…首都圈門戶洞開 閣揆卓榮泰說話了

廁所聊政治 李明賢爆料：黃國昌問藍有無可能讓新北市長

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌（右）、國民黨台北市議員李明賢（中）常在政論節目同台。圖／引用自李明賢臉書
民眾黨立委黃國昌（右）、國民黨台北市議員李明賢（中）常在政論節目同台。圖／引用自李明賢臉書

2026新北市長布局，民眾黨立委黃國昌動作頻頻。國民黨台北市議員李明賢昨（10）日在政治節目也爆料，指黃國昌日前錄影，兩人在廁所閒聊到民眾黨主席柯文哲2014年參選台北市長的整合模式，黃國昌詢問，「你們國民黨有沒有可能讓（新北市長）？」李回說，「不可能，除非用民調整合」。

至於新北市長侯友宜明年會不會參選國民黨主席？李明賢說，侯看起來很多動作，確實私底下也有人在講，但「侯選黨主席的目的是什麼？延續政治生命？選下一屆總統？」黨內很多人看好台中市長盧秀燕參選，但選黨主席對選總統是必要條件嗎？有加分嗎？還有財務問題也要處理好，所以看起來盧秀燕選黨主席的機會低，甚至有可能趨近於零，還有，黨主席朱立倫有不好嗎？

李明賢說，他與黃國昌常有機會在節目上遇到，有次兩人上廁所時隨便聊兩句，聊到民進黨與柯文哲當年在2013、2014參選台北市長的整合模式有一階段、二階段，黃國昌才問一句，「你們國民黨有沒有可能讓（新北市長）？」李明賢說，他當時回，「應該是不太可能」。

李明賢說，目前國民黨新北市長人選，包括副市長劉和然、北市副市長李四川等，很多人都可能選，還沒有正式表態，所以黃國昌也在節目上講，他每個縣市都有可能，沒有選定新北，不過目前看得出來黃鎖定新北，才提到怎麼做整合。

李明賢爆料一出，網友也湧入數百則留言，對於黃國昌問國民黨會不會讓？有網友笑稱，「李明賢不知道他做了什麼，小草要出征了」；還有網友說「古有司馬昭之心，今有黃國昌之心」。

李明賢 黃國昌

延伸閱讀

國會改革案覆議大戰 黃國昌：民進黨要講道理、還是動武力？

影／2026新北市長「與侯同行」？黃國昌揭合作可能性

民進黨下鄉反制國會改革案 黃國昌酸：為何反對跳票8年的法案？

柯建銘要在野起義來歸 黃國昌：民眾黨反對毫無事實基礎的覆議

相關新聞

被大姑夫控涉潛艦聲紋不法案 徐巧芯：檢調有懷疑要快辦

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。有周刊報導稱，杜秉澄在...

被李明賢爆料問藍可否讓新北 黃國昌還原兩人對話

國民黨台北市議員李明賢昨天在政論節目中爆料，民眾黨立委黃國昌曾私下問他「國民黨有可能禮讓嗎？」黃國昌今天受訪時還原兩人對...

陸男駕快艇闖淡水河 侯友宜：國安第一線通報機制完全沒掌握

新北市淡水渡船頭傳出1名陸籍中年男子駕駛快艇闖進淡水河口。新北市長侯友宜今天表示，國境安全不容許有任何疏漏，發生這種事情...

國民黨主席選到底？侯友宜：聽都沒聽過很扯

媒體報導，新北市長侯友宜核心幕僚多次在餐敘提到「侯友宜選黨主席一定選到底」，侯友宜今天被問到此事「什麼核心幕僚，我聽都沒...

徐巧芯遭大姑丈夫指控涉潛艦聲紋 北檢：如涉不法就會調查

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。鏡週刊報導稱，杜秉澄在...

陸男駕快艇衝淡水渡船頭 卓榮泰：釐清責任、明確處分

陸籍男子日前駕小艇直衝淡水渡船碼頭，聲稱要「投奔自由」，海巡署挨批讓首都圈門戶洞開。對此，行政院長卓榮泰今（11）日強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。