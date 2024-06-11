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被大姑夫控涉潛艦聲紋、內線交易不法案 徐巧芯5點聲明駁斥：歡迎來查

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被大姑夫控涉潛艦聲紋不法案 徐巧芯：檢調有懷疑要快辦

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
有周刊報導稱，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件等。圖／聯合報系資料照片
有周刊報導稱，國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕的丈夫杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件等。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。有周刊報導稱，杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件等。徐巧芯今（11）日駁斥，完全不是事實，「檢調若有任何懷疑，一定要快辦啊。」

針對周刊報導內容，徐巧芯今天一早發表5點聲明駁斥。徐巧芯表示，杜秉澄講的完全不是事實，更未有任何證據。檢調若有任何懷疑，一定要快辦啊！絕對不能等！只是你們可能會很失望，因為什麼都沒有。

徐巧芯說，此話是出自於一個被偵辦中的詐騙犯之口，過去騙人無數的事件也已被媒體揭露。杜秉澄的公信力有多少？稍微有點判斷力的人都知道不可信。

徐巧芯指出，她這輩子唯一有「認識」的潛艦業者，就是前海軍顧問郭璽，但那是因為她揭露郭璽相關弊端，他們甚至是對立面。徐巧芯感嘆，難道揭弊就要被報復？她是不可能被這種搞笑的威脅停止對政府的監督的。

徐巧芯表示，未來若確認杜秉澄向庭上陳述此事，她必定會對杜秉澄提告，也非常歡迎檢調來查。

最後，徐巧芯強調，對於該詐騙犯的謊言與造謠，一概不予回應，拒絕受訪，拒絕新聞亂象。同時再次提醒媒體，切勿拿詐騙犯的說法當成聖旨，指控一個無辜的人。

徐巧芯 詐騙 郭璽

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