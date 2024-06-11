被大姑夫控涉潛艦聲紋不法案 徐巧芯：檢調有懷疑要快辦

國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕與丈夫杜秉澄及友人林于倫等人，因涉嫌利用虛擬幣交易協助詐團洗錢而遭收押。有周刊報導稱，杜秉澄在延押庭上指控徐巧芯另涉潛艦聲紋、收受回饋及內線交易等不法案件等。徐巧芯今（11）日駁斥，完全不是事實，「檢調若有任何懷疑，一定要快辦啊。」

針對周刊報導內容，徐巧芯今天一早發表5點聲明駁斥。徐巧芯表示，杜秉澄講的完全不是事實，更未有任何證據。檢調若有任何懷疑，一定要快辦啊！絕對不能等！只是你們可能會很失望，因為什麼都沒有。

徐巧芯說，此話是出自於一個被偵辦中的詐騙犯之口，過去騙人無數的事件也已被媒體揭露。杜秉澄的公信力有多少？稍微有點判斷力的人都知道不可信。

徐巧芯指出，她這輩子唯一有「認識」的潛艦業者，就是前海軍顧問郭璽，但那是因為她揭露郭璽相關弊端，他們甚至是對立面。徐巧芯感嘆，難道揭弊就要被報復？她是不可能被這種搞笑的威脅停止對政府的監督的。

徐巧芯表示，未來若確認杜秉澄向庭上陳述此事，她必定會對杜秉澄提告，也非常歡迎檢調來查。

最後，徐巧芯強調，對於該詐騙犯的謊言與造謠，一概不予回應，拒絕受訪，拒絕新聞亂象。同時再次提醒媒體，切勿拿詐騙犯的說法當成聖旨，指控一個無辜的人。