【專家之眼】今年法網男女單局勢互換了？

球后斯威雅蒂在今年法網完成了三連霸，女單戰國時代有結束的態勢；反觀男單，由於喬科維奇在八強因傷退賽，今年法網出現了20年來首次沒有三巨頭的決賽，反而嗅到了一點戰國時代的味道。

早在法網開打前，斯威雅蒂就曾點名自己和薩巴倫卡、芮芭奇娜是女單三巨頭。此三巨頭和男單三巨頭自難以相提並論，但至少穩定性比其他女單選手高多了。像年初薩巴倫卡衛冕澳網冠軍，也有宣告終止女單冠軍曇花一現亂象的意味。如果說薩巴倫卡的大砲型在硬地發揮得淋漓盡致，那麼，斯威雅蒂以快打見長、精於上旋的球風，就特別適合紅土。她的紅土勝率遠高於其他場地，更創下了最年輕法網女單四冠的紀錄。

球評將她比喻為女版納達爾。放眼女單，還沒見到像她這種打法又能在紅土具有宰制力的選手。她從未贏過的剋星奧斯塔朋科，20歲就奪下法網冠軍，可惜其「無腦轟」時好時壞，一路走來起起伏伏。只要兩人未來不在法網碰頭，斯威雅蒂衛冕的機會還是很高。

今年男單冠軍阿爾卡拉斯也是公認的紅土高手。前年他破天荒地在馬德里大師賽連續擊敗納達爾和喬科維奇，很多人以為他第一座大滿貫金盃非法網莫屬，卻直到今年才拿下。

這座金盃拿得很辛苦，歷經兩個五盤激戰，分別於準決賽、決賽淘汰新科球王辛納及德國金童兹維列夫。他說的「享受痛苦」，或許就是獲勝的秘訣吧？很多實力不錯的球員，一路過關斬將，卻在決賽時功虧一簣，往往敗於心理因素。像茲維列夫和西西帕斯都兩度打入大滿貫決賽，兩度端盤子，都是在關鍵時刻手軟。

相形之下，阿卡的字典裡似乎永遠沒有畏懼二字，不管對手是誰，他總是放膽進攻，不會因為害怕失誤而縮手縮腳，所以去年溫網決賽能以五盤逆轉喬科維奇。這次法網決賽進行中曾申請傷停，讓人懷疑去年準決賽因抽筋而輸給喬科維奇的悲劇是否重演，但他終究「享受痛苦」地克服了。

斯威雅蒂今年也頻頻演出逆轉戲碼，尤其法網第二輪與大坂直美被譽為真正決賽的對戰，精彩刺激，硬是化解了對手的賽末點，驚險過關。

猶記得2020年，斯威雅蒂以首位資格賽晉級身分奪得法網冠軍時，大方地感謝她的隨行心理醫師，難免令人驚訝與懷疑，她是不是心理素質不夠強大，所以非得依賴醫師不可。然而，事實似乎恰恰相反。正因為有心理醫師隨行，使她意志更堅定，越挫越勇。

當然，克服比賽壓力，未必非找心理醫生不可，各人有各自適合的紓壓方式。「享受比賽」、「享受痛苦」等自我暗示，或者像去年謝淑薇在法網雙打決賽落後時，告訴隊友，至少也有亞軍，終於從巨大壓力下解放出來，奇蹟般逆轉。總之，萬變不離其宗，就是不可將心理問題等閒視之。

未來女單冠軍是否不再曇花一現？男單是否出現新霸主？在技巧、速度和體力等綜合因素不分軒輊的情況下，最後要比拼的，就是心理素質了