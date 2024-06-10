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柯建銘會蔡英文曝「三叮嚀」憶從前：是超級熱忱的學者

柯建銘請益國會困境 蔡英文3叮嚀籲全黨挺賴總統

中央社／ 台北10日電

立法院民進黨團總召柯建銘今天拜會前總統蔡英文，請益國會不過半等困境。柯建銘表示，蔡英文提出包括全黨堅定支持總統賴清德領導，黨團高度團結與行政院長卓榮泰並肩作戰，加強深化與社會、年輕人對話及合作等3項叮嚀。

柯建銘晚間在臉書發文表示，早上約好拜會前總統蔡英文，他精挑細選買了100多本書與雜誌、共5大袋準備送去；後來想想不對，蔡英文在網路上都買得到書，因此只送1本「青島東路三號」，原為不義遺址，現在是他辦公室所在地、也是青鳥活動起始點。

柯建銘說明，他跟蔡英文是親密戰友，認識近30年，長期互動成長，共同為台灣打拚。1994年他曾邀時任政大國際貿易法教授的蔡英文，擔任立法院台灣加入關稅暨貿易總協定「民間諮詢委員會」的總顧問，並出席多場公聽會。

柯建銘指出，蔡英文從1994年首次踏入立法院參加公聽會，一直到今天，卻成為他與所有民進黨同志中，認識最久也併肩作戰最久，而未來也會繼續為台灣努力的「永遠戰友」。

柯建銘表示，今天的請益過程，蔡英文說了什麼，內容當屬是「最高機密」，但2024選後國會不過半，造成今日史上最大困境與亂局，很是遺憾。言談中，很容易領受到蔡英文對時局及國家內部高度對峙的擔憂。

柯建銘透露，蔡英文以8年總統的經驗高度分析入理，聆聽中知道，她還持續關心台灣民主，希望「國家走在對的路上」。

柯建銘提到，蔡英文最後有3點提示及叮嚀：一、黨內要不分派系，堅定支持總統賴清德領導；二、黨團成員要高度團結，共同承擔責任，與行政院長卓榮泰並肩作戰；三、加強深化與公民團體、與社會及年輕人的對話與合作。如此才能迎戰藍白不理性行為，讓台灣往前走，現在是關鍵時刻。

柯建銘最後打趣說，談話中有笑聲、有嚴肅、很自然，無上對下關係，也無反質詢，火花交錯於端午時分。離開敦南寓所時，留下書1本、花1束、茶葉1盒。

柯建銘 立法院 蔡英文

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